Фильм "Карп отмороженный" получил главный приз Шукшинского кинофестиваля

БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Драма режиссера Владимира Котта "Карп отмороженный" получила главный приз Шукшинского кинофестиваля, сообщает в субботу официальный сайт правительства региона.
"Председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин вручил главную награду фестиваля — вазу из ревневской яшмы колыванских мастеров — актрисе Ольге Кожевниковой, которая сыграла одну из ролей и представляла фильм на Шукшинском кинофестивале", — говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова вручили специальный приз за соответствие девизу кинофестиваля "Нравственность есть Правда" народному артисту России Федору Добронравову за фильм "Жили-были".
Фестиваль "Шукшинские дни" проходил в этом году в 42-й раз. Площадками для мероприятий стали города Барнаул, Бийск, Белокуриха, Новоалтайск, Павловск, а также села Поспелиха и родина Шукшина — село Сростки. На горе Пикет состоялась программа "От Шукшина к Шукшину", где кроме присуждения кинопремии озвучили лауреата Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края. Завершился день на горе Пикет концертом певицы Пелагеи.