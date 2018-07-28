Фильм "Карп отмороженный" получил главный приз Шукшинского кинофестиваля

БАРНАУЛ, 28 июл — РИА Новости. Драма режиссера Владимира Котта "Карп отмороженный" получила главный приз Шукшинского кинофестиваля, сообщает в субботу официальный сайт правительства региона.

В этом году в конкурсную программу полнометражных лент вошли 10 фильмов: драма режиссера Владимира Котта "Карп отмороженный", криминальный фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера Александра Ханта. Режиссер Влад Фурман представил комедию "Гупешка". Также в программу вошли фильм ужасов "Конверт", документальный фильм — "Сказки о маме" и другие.

"Председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин вручил главную награду фестиваля — вазу из ревневской яшмы колыванских мастеров — актрисе Ольге Кожевниковой, которая сыграла одну из ролей и представляла фильм на Шукшинском кинофестивале", — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко и заместитель министра культуры России Ольга Ярилова вручили специальный приз за соответствие девизу кинофестиваля "Нравственность есть Правда" народному артисту России Федору Добронравову за фильм "Жили-были".

Главный приз в конкурсной программе короткометражного кино присужден фильму "Дерево" (2018, режиссер Хава Мухиева, Россия).

Фестиваль "Шукшинские дни" проходил в этом году в 42-й раз. Площадками для мероприятий стали города Барнаул, Бийск, Белокуриха, Новоалтайск, Павловск, а также села Поспелиха и родина Шукшина — село Сростки. На горе Пикет состоялась программа "От Шукшина к Шукшину", где кроме присуждения кинопремии озвучили лауреата Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края. Завершился день на горе Пикет концертом певицы Пелагеи.