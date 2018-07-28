Совфед одобрил закон о показе фильмов без прокатного удостоверения

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сенаторы на заседании в субботу одобрили закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения.

Законом предлагается установить, что под понятием "кинофестиваль" стоит понимать "культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри".

Уточняется, что в случае показа фильма на кинофестивале, который проходит на территории РФ и включает в себя конкурсную программу, прокатное удостоверение не будет требоваться.

При этом поясняется, что общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней, при условии, что показ картины осуществляется "не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания".

Ежегодное утверждение перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей в соответствии с порядком и критериями отнесения кинофестивалей к международным, будет определяться правительством РФ. Таким образом, за Минкультуры РФ закрепляются полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории России международных кинофестивалей.

Руководитель спецпроектов Центра документального кино, куратор Center Festival Майя Кузина ранее заявила РИА Новости, что закон о показе фильмов на кинофестивалях без прокатных удостоверений является попыткой контроля индустрии и ставит под угрозу проведение смотров без конкурсной программы и ретроспективы старого кино.