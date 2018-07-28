Войнович обладал особым видением истории, заявили в Союзе писателей России

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Писатель Владимир Войнович обладал особым видением истории и никогда не выпячивал себя, а создавал своего героя, рассказал председатель Союза писателей России Николай Иванов.

Войнович скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни, об этом в ночь на субботу сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.

"Войнович – это целая страница в истории литературы. У него были свои взгляды и свое отношение к истории. Например, Чонкин, с одной стороны, не был воспринят в армии, люди в погонах не воспринимали его, потому что другой образ солдата создавался. Но у него было такое видение. Войнович не переписывал историю, а старался посмотреть на нее с новой стороны", — сказал Иванов РИА Новости.

По его словам, Войнович владел пером искусно и никогда "не выпячивал себя", а создавал своего героя, нравились они кому-то или нет.

"Он вышел из Союза писателей СССР, не был членом Союза писателей России, но мы всегда воздаем должное таланту. У него был другой путь", — добавил он.

Войнович — прозаик, драматург и поэт. Написал такие романы, как "Трилогия о солдате Иване Чонкине", "Москва 2042" и "Портрет на фоне мира". Лауреат премии "Триумф" и госпремии РФ за книгу "Монументальная пропаганда".

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