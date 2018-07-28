Мединский поздравил с днем рождения народную артистку СССР Инну Макарову

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил народную артистку СССР Инну Макарову с днем рождения, подчеркнув, что своей блестящей и выразительной игрой она покорила сердца миллионов зрителей.

"Яркая и невероятно талантливая актриса, Вы покорили сердца миллионов людей блестящей и выразительной игрой", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр отметил, что Макарова создала десятки всенародно любимых образов, исполнив роли в таких культовых кинолентах, как "Высота", "Девчата", "Невеста с севера" и многих других. В завершение он пожелал артистке крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго.