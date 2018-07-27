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Культура

Эксперты увидели угрозу для киноиндустрии в законе о показах на фестивалях

(обновлено: 18:56 27.07.2018)
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© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Тамара Ходова. Новый закон о показе фильмов на кинофестивалях, по мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, не помешает крупным конкурсам, однако поставит под угрозу большинство остальных смотров и ретроспектив и ударит не только по индустрии, но и по самому зрителю.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГД приняла закон о показе фильма на фестивале без прокатного удостоверения

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения.

Законопроектом предлагается установить, что под понятием "кинофестиваль" стоит понимать мероприятие, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри. Общая продолжительность времени, в течение которого может проходить показ фильма на фестивале, составляет не более десяти дней, при условии, что показ картины осуществляется "не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания". При этом за Минкультуры РФ закрепляются полномочия по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей.

Плюс для больших фестивалей

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, крупные фестивали, которые имеют конкурс и призовой фонд, от нового закона не пострадают, а даже выиграют, потому что теперь им не придется получать прокатные удостоверения для показа российского кино.

"Для нашего фестиваля, имеющего несколько конкурсных программ, закон, разрешающий показ фильмов без прокатного удостоверения, это, конечно, благо. Закон дает возможность брать в конкурс талантливые молодежные и студенческие картины. Мне кажется, что это только поможет развитию фестивального движения. Конечно, было бы лучше, если бы этот закон распространялся на все фестивали", — рассказал РИА Новости генпродюсер фестиваля российского кино "Окно в Европу" Геворг Нерсисян.

Проблема для остальных

Однако на данный момент таких фестивалей немного, поэтому большинство смотров, ретроспектив, фестивалей национального кино и разовых кинопоказов попадают под угрозу.

Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой
© РИА Новости
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"Иностранные фильмы могут показываться на территории России, только если они являются участниками международного фестиваля продолжительностью не больше 10 дней и обязательно конкурсной программы. Это ставит под угрозу недели национального кино, тематические фестивали без конкурса как наш проект Center Festival, задача которых исключительно просветительская — знакомить аудиторию с самыми интересными фильмами из программ крупнейших киносмотров, а не вручать призы", — пояснила РИА Новости руководитель специальных проектов Центра документального кино, куратор Center Festival Майя Кузина.

По ее словам, также, согласно закону, фильм должен быть либо этого, либо предыдущего года, что делает невозможным все ретроспективы и даже показ картин, которые были выпущены несколько лет назад.

Более того, теперь для проведения фестиваля необходимо быть включенным в реестр и получить одобрение на собственную деятельность. "Это очень странно, учитывая, что мы частная организация, которая не получает поддержки от Минкультуры на создание своего фестиваля. Для индустрии это, по сути, является попыткой контроля", — заметила куратор.

"Кого не станет: "Иноекино", Синематеки "Искусство Кино", КароАрт, кинопрограммы при Третьяковской галерее в Москве, Beat Film Festival будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, всех Недель национальных смотров, многочисленных независимых ретроспектив мирового кино, специальных юбилейных показов и событий, и разного толка небольших, но очень интересных фестивалей, у которых нет задачи проводить конкурс, а значит собирать жюри и затем награждать. Нет таких бюджетов. Но есть задачи знакомить зрителя с интереснейшим мировым старым и новым кино именно в кинотеатрах. TheatreHD тоже не будет", — написал в своем Facebook основатель проекта "Иноекино", осуществляющего показы классики мирового кинематографа на большом экране, Алексей Бажин.

Убыток для всех

Бажин назвал законопроект "циничным", поскольку он не оставляет шансов независимым от государства проектам, а инициативу по утверждению перечня международных кинофестивалей — "цензурой". При этом он подчеркнул, что принятие законопроекта грозит убытками и кинотеатрам, в том числе и государственным.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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"Складывается такое ощущение, что этот закон приняли те, кто абсолютно не понимает, как устроен кинопроцесс. Он будет вреден для всех, и от него пострадают все люди, которые ходят в кино и смотрят кино. Неправильно все сводить к кинофестивалям, потому что это вопрос кинокультуры в целом. Например, фильмы Тимура Бекмамбетова тоже показываются на кинофестивалях. Это не то чтобы какая-то резервация артхауса. Этот закон вреден для всего кинопроцесса", — согласился с Бажиным создатель фестиваля Beat film festival Кирилл Сорокин.

Он отметил, что, согласно этому закону, кинофестивали — это что-то максимально архаичное, когда смотры были средством идеологической борьбы. Сейчас же цель подобных мероприятий — это не раздача призов, а соединение кино со зрителем.

"По сути, сейчас кинофестивали во всем мире выполняют функцию альтернативной дистрибуции, и все те вещи, которые указываются в законе, например, что фестиваль должен идти не больше 10 дней, а каждый фильм показываться не более двух раз — это абсолютно произвольные и абстрактные вещи, которые выдернуты из того, как выглядит Московский кинофестиваль", — пояснил он.

По его словам, фестивали предоставляют возможность показать фильмы, которые никогда не дойдут до проката, в особенности в регионах, где часто именно такие мероприятия являются единственной возможностью для зрителей посмотреть эти картины. Более того, по словам Кузиной, у площадок пропадает возможность проведения разовых специальных показов, кураторских кинопрограмм и любых внеконкурсных смотров, что является невероятной потерей для индустрии.

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