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Культура

Выходные в Москве: фестиваль израильского кино и Park live

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФестиваль Park LiveФестиваль Park Live
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Последний этап проекта "Генеральная репетиция" в ММСИ, музыкальный фестиваль Park live, фестиваль израильского кино и показы в кинотеатре Garage screen пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки

В Московском музее современного искусства начался заключительный этап проекта "Генеральная репетиция". На смену "Чайке" Чехова, поставленной на втором этаже ММОМА "Театром Взаимных Действий" в первом акте, и дискуссий о времени и современности философа Армена Аванесяна (Акт II. "Метафизика из будущего"), приходит "Ничьё". Так называется эссе писателя и поэта Марии Степановой, ставшее основой для третьей экспозиции. Оно продолжает исследование о наших отношениях с произведениями искусства и вещами окружающего нас мира.

Писатель предлагает задуматься о том, что из окружающих бесчисленных предметов и произведений искусства удостаивается внимания и почему. Что значит стать музейным экспонатом и частью композиций, таких как коллекция или выставка? Кто и почему их собирает для нас, как мы смотрим на них и как мы их воспринимаем? Эти вопросы задает Мария Степанова в третьем акте "Генеральной репетиции", выставляя в одном пространстве с Уорхолом, Буржуа и Мандзони обычные вещи: винтажный чемодан, старое кружево, платье 1940-х годов, муфту начала позапрошлого века.

Степанова строит диалог между ее личными предметами и произведениями искусства из коллекций V-A-C, ММОМА и KADIST, авторы которых — Саймон Старлинг, Вадим Сидур, Кристофер Уильямс — и сами пристально наблюдают за историями вещей или произведениями других художников. Оптика, предложенная Степановой, помогает художественным институциям под новым углом взглянуть на свои коллекции, дополнить и расширить биографии предметов искусства.

© AFP 2018 / Thomas Samson Британский певец Деймон Албарн группы Gorillaz
© AFP 2018 / Thomas Samson
Британский певец Деймон Албарн группы Gorillaz

Концерты

Певец Иван Дорн. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Москве выступят Gorillaz, Massive Attack и Иван Дорн

Все выходные в парке Горького будет проходить музыкальный фестиваль Park Live. Хедлайнером 28 июля станет самая популярная в мире виртуальная группа Gorillaz. Вместе с ней на одной сцене выступят Kaleo, Tove Lo, Little Dragon, The Hatters, Tiger Cave. В третий день фестиваля свои сеты сыграют Bonobo, Tricky, Young Fathers, Eimic. Хедлайнером последнего дня фестиваля станет бристольская команда Massive attack.

В Зеленом театре на ВДНХ в субботу выступят Даниил Крамер и Денис Мажуков. "Денис Мажуков — музыкант с мировым именем. Он единственный представитель России, удостоившийся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе — месте рождения рок-н-ролла. Даниил Крамер — уникальная фигура российского джаза, один из главных популяризаторов джаза в нашей стране", — рассказывают организаторы.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевушка на международном музыкальном фестивале "Park Live"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка на международном музыкальном фестивале "Park Live"

Кино

В летнем кинотеатре Пионер в парке Сокольники начинается фестиваль израильского кино. В его программе современные израильские фильмы, ночной показ популярного израильского сериала "Разбудить медведя", а также встречи с режиссерами и сценаристами: свои работы представят режиссер Рама Бурштейн ("Сквозь стену") и Элиран Элья ("Сомнительные"), а также сценарист Шай Лахав ("И тогда пришла она"). На торжественном открытии фестиваля 29 июля зрители увидят комедию "Сквозь стену" режиссера Рамы Бурштейн, которая лично представит свою работу.

В кинотеатре Garage screen покажут романтическую историю с неожиданным любовным треугольником "Земля под ногами" испанского режиссера Карлоса Маркес-Марсе. Эва и Кэт счастливо живут вместе на лодке на одном из каналов Лондона. Эва давно задумывается о потомстве, и когда к ним в гости приезжает Роджер, лучший друг Кэт, девушки предлагают ему стать суррогатным отцом их ребенка, даже не подозревая, каким испытанием это обернется для их отношений. В главных ролях — Уна Чаплин и Наталия Тена, звезды "Игры престолов".

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКинотеатр под открытым небом в музее современного искусства "Гараж" Garage Screen
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Кинотеатр под открытым небом в музее современного искусства "Гараж" Garage Screen
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