Фотовыставка "Готовность №1" России к ЧМ-2018 прошла в 22 странах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В период проведения чемпионата мира по футболу информационное агентство Sputnik, входящее в состав медиагруппы МИА "Россия сегодня", развернуло фотовыставку "Готовность №1" в 22 странах мира. Жители Австрии, Азербайджана, Аргентины, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Дании, Израиля, Индии, Испании, Италии, Ливана, Монголии, Непала, Никарагуа, Сербии, США, Турции, Финляндии и Франции увидели, как 11 городов России подготовились и безупречно провели самое важное спортивное событие года.

"Мы рады, что выставка вызвала такой широкий интерес у публики по всему миру. Для нас важно было приобщить поклонников футбола к праздничной атмосфере первого российского мундиаля", — отметила руководитель службы визуальных проектов Sputnik Оксана Олейник.

Партнёром проекта стало федеральное агентство Россотрудничество, запустившее в своих представительствах за рубежом информационно-сервисную программу "Дом болельщика RUSSIA 2018".

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова подчеркнула: "Мы рады новому и успешному совместному проекту с информационным агентством Sputnik. Выставка "Готовность №1" прошла не только там, где мы открывали Дома болельщика в наших центрах. Многие другие наши представительства восприняли её как прекрасную возможность для продвижения образа современной России".

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© Sputnik "Готовность №1" России к чемпионату мира по футболу показали по всему миру © Sputnik "Готовность №1" России к чемпионату мира по футболу показали по всему миру

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