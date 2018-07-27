Пресс-секретарь Кобзона рассказала о самочувствии певца

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Народный артист СССР и первый замглавы комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон находится не в реанимации, а на плановом лечении в больнице. Об этом телеканалу "360" рассказала пресс-секретарь певца Варвара Виноградова.

"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", — пояснила она.

У Иосифа Кобзона диагностировали рак еще в 2005 году, в последующие годы он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

В июне СМИ писали, что певцу стало плохо, он попал в больницу, однако тогда родные пояснили, что речь идет о плановой госпитализации.

Несколько дней назад снова стали появляться сообщения о том, что Кобзон находится в "стабильно тяжелом состоянии".