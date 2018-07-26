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Культура

Иван Шарапов десять часов играл в честь дня рождения короля в Таиланде

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© РИА Новости / Евгений Беленький 10-часовой музыкальной марафон российского пианиста Ивана Шарапова ко Дню рождения короля Таиланда. 26 июля 201810-часовой музыкальной марафон российского пианиста Ивана Шарапова ко Дню рождения короля Таиланда. 26 июля 2018
© РИА Новости / Евгений Беленький

БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Живущий в Таиланде российский пианист Иван Шарапов сыграл в четверг в Бангкоке десятичасовой музыкальный марафон в честь наступающего 28 июля дня рождения короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы X).

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Концерт российского пианиста в холле торгово-развлекательного центра River City в Бангкоке начался в 10.00 (06.00 мск) с исполнения таиландского королевского гимна, написанного 130 лет назад, в 1888 году русским композитором Петром Щуровским, и завершился в 20.30 (16.30 мск) гимном Российской Федерации.

В течение десяти часов Шарапов исполнял классические и популярные композиции, открывая каждый новый час концерта одним из музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), отца ныне царствующего монарха.

В 2017 году, в первую годовщину со дня кончины Рамы IX, скончавшегося на 89-м году жизни в октябре 2016 года, Шарапов сыграл в Таиланде свой первый, девятичасовой музыкальный марафон в память о монархе, царствовавшем в Таиланде 70 лет.

© РИА Новости / Евгений Беленький 10-часовой музыкальной марафон российского пианиста Ивана Шарапова ко Дню рождения короля Таиланда. 26 июля 2018
© РИА Новости / Евгений Беленький
10-часовой музыкальной марафон российского пианиста Ивана Шарапова ко Дню рождения короля Таиланда. 26 июля 2018

"Играть в память ушедшего короля, конечно, было труднее, потому что было видно, как тайский народ его любил, и, конечно, ты очень эмоционально ощущаешь это, разделяя с тайцами их утрату. День рожденья все-таки более приятный повод, чтобы выразить свои чувства и эмоции. Часть репертуара мы, конечно, с прошлого марафона заменили, сегодняшний марафон был, скажем так, более окрашен в яркие тона, потому что повод счастливый", — ответил Шарапов после концерта российским журналистам на вопрос, какой из марафонов – прошлогодний или сегодняшний, было труднее играть.

Посол России в Таиланде Кирилл Барский, присутствовавший на концерте, отметил, что музыкальный подарок, который сделал таиландским слушателям российский пианист на день рождения монарха (национальный праздник), был уникальным.

"Такой подарок может подарить только особенный человек, и этим человеком сегодня стал талантливый российский пианист, композитор, оперный певец, педагог, общественный деятель Иван Шарапов, который уже три года живет в Таиланде, на острове Пхукет, занимается концертной деятельностью, преподает музыку тайским детям и очень активно участвует в разнообразных культурных, образовательных проектах, продвигая в Таиланде российскую культуру и искусство", — сказал российским журналистам глава дипмиссии.

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© Фото : предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургской филармонии
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Инициатива Шарапова привлекла большое внимание таиландской общественности, СМИ, друзей России, россиян, живущих и работающих в Таиланде, сказал посол. "На протяжение сегодняшнего дня сотни, вполне вероятно, даже больше тысячи человек приходили, стояли, слушали, аплодировали, наслаждались музыкой, удивлялись, с каким рвением и самоотверженностью Иван играл все эти десять часов", — рассказал Барский.

"Думаю, что Иван прав, когда говорит, что это подарок не только от него лично, но и от всей нашей русской общины в Таиланде, за что, конечно, ему большое спасибо. Думаю, мы все, россияне, проживающие и работающие в Таиланде, можем гордиться тем, что у нас есть такой соотечественник. Этот проект запомнится надолго и внесет свою весомую лепту в развитие наших культурных и дружеских связей с Таиландом", — сказал посол.

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