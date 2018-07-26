Названы сроки выхода финального сезона "Игры престолов"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Заключительный сезон "Игры престолов" выйдет в первой половине 2019 года, уточнил программный директор компании HBO Кейси Блойс, пишет The Hollywood Reporter.

Ранее СМИ сообщали, что финальные серии "Игры престолов" появится на экранах летом 2019 года.

Последний сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, точная дата его выхода пока неизвестна.

Блойс рассказал, что телекомпания уже заказала пилотную серию приквела "Игры престолов".

"Начнем снимать в первой четверти 2019 года", — добавил он.

Сериал "Игра престолов" стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, за это время "Игра престолов" получила 38 премий "Эмми".