Израиль рискует потерять права на проведение Евровидения, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Израиль рискует потерять права на проведение песенного конкурса Евровидение-2019, если не внесет залог в размере 12 миллионов евро на счет европейских кураторов (Европейский вещательный союз ЕВС) в течение пяти дней, сообщает в четверг агентство Hadashot.

По информации агентства, руководство израильской корпорации телерадиовещания "Кан" — ответственной за организацию Евровидения — направило письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара, в котором говорится об угрозе срыва международного конкурса после того, как правительство заявило, что не увеличит бюджет корпорации.

Сообщается, что министр связи предложил корпорации кредит для покрытия залоговой суммы, но "Кан" отклонил условия кредитования и вместо этого потребовал увеличить бюджет в этом году.

"Кан" предупреждает, что, если деньги не будут получены в течение пяти дней, он вынужден будет отменить проведение мероприятия в мае будущего года, отмечает Hadashot. Авторы петиции, обращенной к министрам, потребовали "быстро найти источник для покрытия требуемого залогового депозита, а также предоставить корпорации телерадиовещания соответствующий бюджет для проведения конкурса".

Евровидение-2019 в Израиле уже не раз оказывалось под угрозой срыва. То Европейский вещательный союз (ЕВС), курирующий главное песенное состязание Европы, посчитал не совсем подходящим предложение израильтян, объявивших столицей песенного конкурса Иерусалим. Этот город показался хозяевам конкурса излишне политизированным местом. То масло в огонь добавили местные представители ортодоксальных течений, назвавшие открытие конкурса в субботу осквернением чувств верующих.

Из-за нависшей над Евровидением опасности в правительственных кругах было принято решение объявить некое соревнование между другими городами-претендентами, чтобы выбрать наилучшую площадку для конкурса, которая до сих пор не определена.

Не снята с повестки дня и угроза бойкота израильского Евровидения, о котором недавно заявили, к примеру, в Ирландии и Марокко.

Вопрос о месте проведения снова всплыл из-за обвинений в плагиате. Крупнейшая американская музыкальная компания Universal Music обвинила в нарушении авторских прав создателей песни "Toy" ("Игрушка"), с которой израильтянка Нетта Барзилай победила на конкурсе Евровидения, состоявшемся в 2018 году в Лиссабоне.