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Культура

Израиль рискует потерять права на проведение Евровидения, сообщили СМИ

(обновлено: 13:12 26.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзраильская певица Нетта Барзилай, победившая в финале международного конкурса Евровидение-2018. Архивное фотоИзраильская певица Нетта Барзилай, победившая в финале международного конкурса Евровидение-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июл — РИА Новости. Израиль рискует потерять права на проведение песенного конкурса Евровидение-2019, если не внесет залог в размере 12 миллионов евро на счет европейских кураторов (Европейский вещательный союз ЕВС) в течение пяти дней, сообщает в четверг агентство Hadashot.

Израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай в финале конкурса Евровидение. Архивное фото
© AP Photo / Armando Franca
Израиль ищет подходящую площадку для "Евровидения-2019"

По информации агентства, руководство израильской корпорации телерадиовещания "Кан" — ответственной за организацию Евровидения — направило письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара, в котором говорится об угрозе срыва международного конкурса после того, как правительство заявило, что не увеличит бюджет корпорации.

Сообщается, что министр связи предложил корпорации кредит для покрытия залоговой суммы, но "Кан" отклонил условия кредитования и вместо этого потребовал увеличить бюджет в этом году.

"Кан" предупреждает, что, если деньги не будут получены в течение пяти дней, он вынужден будет отменить проведение мероприятия в мае будущего года, отмечает Hadashot. Авторы петиции, обращенной к министрам, потребовали "быстро найти источник для покрытия требуемого залогового депозита, а также предоставить корпорации телерадиовещания соответствующий бюджет для проведения конкурса".

Евровидение-2019 в Израиле уже не раз оказывалось под угрозой срыва. То Европейский вещательный союз (ЕВС), курирующий главное песенное состязание Европы, посчитал не совсем подходящим предложение израильтян, объявивших столицей песенного конкурса Иерусалим. Этот город показался хозяевам конкурса излишне политизированным местом. То масло в огонь добавили местные представители ортодоксальных течений, назвавшие открытие конкурса в субботу осквернением чувств верующих.

Певица Нетта Барзилай, победившая в финале международного конкурса Евровидение-2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оргкомитет Евровидения посоветовал подождать с покупкой билетов в Израиль

Из-за нависшей над Евровидением опасности в правительственных кругах было принято решение объявить некое соревнование между другими городами-претендентами, чтобы выбрать наилучшую площадку для конкурса, которая до сих пор не определена.

Не снята с повестки дня и угроза бойкота израильского Евровидения, о котором недавно заявили, к примеру, в Ирландии и Марокко.

Вопрос о месте проведения снова всплыл из-за обвинений в плагиате. Крупнейшая американская музыкальная компания Universal Music обвинила в нарушении авторских прав создателей песни "Toy" ("Игрушка"), с которой израильтянка Нетта Барзилай победила на конкурсе Евровидения, состоявшемся в 2018 году в Лиссабоне.

Самое музыкальное шоу: как прошел финал Евровидения-2018
© AP Photo / Armando FrancaЕвровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу.

На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".Участница из Британии SuRie в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Евровидение в этом году впервые проходило в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Финальное шоу состоялось в субботу.

На фото: участница из Британии SuRie в финале конкурса "Евровидение".
© AFP 2018 / Francisco Leong По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.Участница из Израиля Нетта Барзилай в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy.
© AP Photo / Armando FrancaВторое место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.

На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.Израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейра с горячей композицией Fuego. На третьем оказался Цезарь Сэмптон из Австрии, исполнивший трогательную песню Nobody But You.

На фото: израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай.
© AP Photo / Armando FrancaПевец из Германии Михаэль Шульте занял четвертое место.Участник из Германии Михаэль Шульте в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Певец из Германии Михаэль Шульте занял четвертое место.
© AFP 2018 / Francisco Leong В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран.

На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.Участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
В конкурсе в этом году приняли участие исполнители из 26 стран.

На фото: участники из Сербии Саня Илич и группа Balkanika.
© AP Photo / Armando FrancaРоссийская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса.

На фото: участница из Словении Леа Сирк.Участница из Словении Леа Сирк в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Российская певица Юлия Самойлова, выступавшая во втором финале, не смогла пробиться в финал конкурса.

На фото: участница из Словении Леа Сирк.
© AFP 2018 / Francisco Leong В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day.Молдавская группа DoReDos в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
В финале высшую оценку в 12 баллов национальное жюри из России присудило коллективу из Молдавии DoReDos, которые выступили с песней My Lucky Day.
© AP Photo / Armando FrancaЭту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.Участник из Нидерландов Вэйлон в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Эту композицию для представителей Молдавии написал Филипп Киркоров в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

На фото: участник из Нидерландов Вэйлон.
© AP Photo / Armando FrancaА Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки.

На фото: участник из Дании Расмуссен.Участник из Дании Расмуссен в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
А Юлия Самойлова накануне финала конкурса назвала справедливым свое поражение в полуфинале и поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки.

На фото: участник из Дании Расмуссен.
© AFP 2018 / Francisco Leong Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента: мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы SuRie микрофон и начал в него кричать.

На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.Участница из Эстонии Элина Нечаева в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
Финал конкурса не обошелся без досадного инцидента: мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у британской певицы SuRie микрофон и начал в него кричать.

На фото: участница из Эстонии Элина Нечаева.
© AP Photo / Armando FrancaПобедительница конкурса Нетта Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.

На фото: участник из Украины Melovin.Участник из Украины Melovin в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
Победительница конкурса Нетта Барзилай назвала участие в конкурсе сражением с самой собой и заявила, что гордится тем, что привезет Евровидение в свою страну.

На фото: участник из Украины Melovin.
© AP Photo / Armando FrancaПо словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает.

На фото: болгарская группа Equinox.Болгарская группа Equinox в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AP Photo / Armando Franca
По словам певицы, ей не приходится доносить до аудитории смысл своих песен, так как она его воплощает.

На фото: болгарская группа Equinox.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПесня Toy, которую исполняла Нетта Барзилай, пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников.

На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.Зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Песня Toy, которую исполняла Нетта Барзилай, пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников.

На фото: зрители перед началом финала 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне.
© AFP 2018 / Francisco Leong За легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай. Победительница из Израиля в финале конкурса Евровидение Нетта Барзилай . 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
За легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

На фото: победительница конкурса Евровидение Нетта Барзилай.
© AFP 2018 / Francisco Leong На фото: участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса ЕвровидениеУчастница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
На фото: участница из Финляндии Саара Аалто в финале конкурса Евровидение
© AFP 2018 / Armando FrancaПевица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.

На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.Участница из Кипра Элени Фурейра в финале конкурса Евровидение . 12 мая 2018
© AFP 2018 / Armando Franca
Певица рассказала, что в момент объявления результатов даже не осознавала происходящее и пережила самые страшные тридцать минут в ее жизни, ожидая исхода конкурса.

На фото: участница из Кипра Элени Фурейра.
© AFP 2018 / Francisco Leong На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.

На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.Участник из Чехии Миколас Йозеф в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Francisco Leong
На сцене она получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. На пресс-конференции награду ей вновь передал исполнительный продюсер "Евровидения" Юн Ула Санн, которого певица крепко обняла в знак благодарности.

На фото: участник из Чехии Миколас Йозеф.
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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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teu11
А что, эта "девочка", с "европейским" голосом, олицетворение лучшего, в том числе по голосу, внешнему и плановому образу?
Хватит извращать этот мир! Вы все отрицательные и мерзкие проявления человеческой жадности, проявили в этом образе. Девушка кушает, спит, справляет нужду и между делом поет! Хороший выбор европейского общества!
Вопрос: И это мы туда стремимся?!!!
12:47
26.07.2018
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Cicicipi
Это вам не ф-35 покупать, тут оплатить удовольствие требуют, деньгой. И посулы, о беззаветной вечной дружбе, не канают.
12:30
26.07.2018
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