В Москве откроют музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева скоро откроется в Рязанском районе Юго-восточного округа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

"В Рязанском районе #ЮВАО скоро откроется театр Геннадия Чихачева. Культурный центр всего района и не только", — написал Собянин.

Геннадий Александрович Чихачёв — заслуженный артист и деятель искусств России, лауреат премии правительства Москвы, профессор, основатель и художественный руководитель московского государственного музыкального театра.