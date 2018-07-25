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Культура

Кинопремьеры недели: новая "Миссия невыполнима" и мелодрама Кешиша

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© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Очередная часть франшизы с Томом Крузом "Миссия невыполнима: последствия", мелодрама от обладателя Пальмовой ветви Абделатифа Кешиша "Мектуб, моя любовь", российская драма "Свидетели" и вторая часть про приключения мальчика и собаки "Белль и Себастьян" выходят на российские экраны на этой неделе.

Актеры Уинстон Дьюк, Чедвик Боузман и Майкл Бакари Джордан принимают награду за лучший фильм за фильм «Черная пантера» на церемонии MTV Movie and TV Awards
© AP Photo / Matt Sayles/Invision
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Миссия невыполнима: последствия

Том Круз снялся в шестой части франшизы "Миссия невыполнима" про агента секретных служб Итана Ханта. Кресло режиссера на этот раз занял Кристофер МакКуорри, который снял боевик "Джек Ричер" тоже с Томом Крузом. На этот раз Хант и его команда в исполнении Алека Болдуина, Саймона Пегга и Винга Реймза, а также некоторые из прежних союзников (Ребекка Фергюсон, Мишель Монахэн) пытаются обогнать время после того, как миссия пошла не по намеченному плану. Главного злодея в картине сыграл усатый Генри Кэвилл, а все трюки по обыкновению Круз выполнял сам, из-за чего даже получил травму во время съемок.

Фильм оставил зарубежных критиков в неописуемом восторге, а некоторые успели окрестить его главным боевиком года.

Мектуб, моя любовь

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
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Новый фильм от обладателя "Золотой пальмовой ветви" Абделатифа Кешиша. Картина рассказывает о студенте-медике Амине, который бросает учебу и возвращается из Парижа в родной городок на юге Франции. Там все заняты только купанием в море, танцами до утра, едой, любовью и разговорами о ней. Жаркое и сладкое лето, наполненное солнечным светом, морскими брызгами и прекрасными юными телами, тянется как бесконечные каникулы, в которых героям хочется остаться навсегда. Критики считают, что после своего невероятно успешного фильма "Жизнь Адель" Кешиш потерял хватку, и ему так и не удалось заполнить красивую картинку хоть каким-нибудь содержанием.

Свидетели

Продюсеры Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Ольга Паскина, Михаил Врубель (слева направо) на презентации школы кино и телевидения Индустрия на 28-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсеры фильма "Лед" снимут хоррор "Пассажир"
Российский режиссер после трех короткометражек об узниках концлагерей в рамках альманаха "Свидетели" облекает их в полнометражную форму. Действие фильма "Свидетели" разворачивается в середине ХХ века, в основу сюжета заложена тема поиска родственников, корней, поиска самого себя.

"В картине неожиданным и замысловатым образом переплетены судьбы людей, столкнувшихся с великой трагедией, оказавшихся в концентрационном лагере. Яркий диссонанс между счастливой жизнью, молодостью, любовью и страшным лицом войны, так неожиданно и резко ворвавшейся в мир героев ленты, позволяет полностью погрузиться в историю. Несмотря на трагизм событий, тема любви собирает воедино все сюжетные линии, и заставляет сопереживать героям", — рассказывают создатели фильма.

Кадр из аниме Могила светлячков(1988)
© Studio Ghibli, 1988
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Главные роли в картине исполнили Филипп Янковский, Оксана Фандера, Владимир Кошевой, Вячеслав Чепуренко, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Мария Кинг, Маруся Зыкова, Анна Чурина.

Белль и Себастьян: приключения продолжаются

Во второй части приключений мальчика Себастьяна и его лучшего друга, пиренейской горной собаки Белль в небольшой французский городок Сен-Мартан на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолет, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины.

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