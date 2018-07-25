Группа Distemper отказалась от участия в "Нашествии"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Группа Distemper отменила свое выступление на фестивале "Нашествие", сообщается на странице коллектива в Facebook.

"В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале "Нашествие-2018", — пояснили музыканты.

Distemper была основана в 1989 году как хардкор-панк-группа, позже стала записывать альбомы в стиле ска-панк. Коллектив выпустил 21 альбом.

Ранее группы "Порнофильмы", "Йорш" и "Элизиум", а также певица Монеточка отказались участвовать в фестивале. Большинство музыкантов объяснили свое решение сотрудничеством организаторов мероприятия с Минобороны. Ведомство с 2013 года регулярно принимает участие в "Нашествии".

"Нашествие-2018" пройдет 3-5 августа в Большом Завидово Тверской области. Ожидается, что на рок-фестивале выступят порядка 150 групп, в числе которых "Алиса", "Ленинград", "Ария", "Пикник".