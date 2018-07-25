Консерватория имени Римского-Корсакова в Петербурге сократит 49 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова сократит 49 человек, сообщил РИА Новости представитель консерватории.

"Учреждение сократит 49 человек, будут сокращены артисты хора, их руководитель останется, и хор продолжит сотрудничать с консерваторией по договору гражданско-правового характера с отдельной оплатой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сокращения вызваны тем, что хор выступает раз в месяц, а здание консерватории находится на капитальной реконструкции. Профессорско-преподавательский состав сокращения не затронут, добавил он.

Собеседник агентства также уточнил, что для оптимизации штатного расписания и повышения показателя средней заработной платы под сокращение попали также уборщики общежитий, дежурные по этажам в здании на улице Глинки, 2 и несколько сотрудников администрации.