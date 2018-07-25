Рекордное число стран подтвердило участие в детском "Евровидении-2018"

МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Участие в детском "Евровидении-2018", которое пройдет в Минске в ноябре, официально подтвердило рекордное для этого конкурса число стран, сообщила в среду пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании).
Таким образом, по ее информации, в конкурсе в Белоруссии примет участие рекордное количество стран за всю историю детского "Евровидения" начиная с 2003 года.
"К слову, в первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году, когда форум принимал Минск, – 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 юных дарований", — заметили в пресс-службе.
Международный детский конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Белоруссии в ноябре. Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что представитель Украины в этом году не сможет участвовать в детском "Евровидении" из-за критического недофинансирования вещательной организации.