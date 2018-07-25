С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Национальная компания современного танца из Южной Кореи впервые выступит в России в рамках XX международного фестиваля современного танца Open Look, который пройдет в Санкт-Петербурге 14-18 августа, сообщают во вторник организаторы.

"Впервые в России в рамках Open Look 14 августа выступит Корейская национальная компания современного танца с постановкой "Рассуждения о "Весне Священной". Образ Розы". Зрители увидят сочетание корейского традиционного танца с современным, услышат в исполнении корейских народных инструментов специально написанную для постановки музыку композитора Ра Есон как оммаж к великому произведению Стравинского", — говорится в сообщении.

Помимо представителей Южной Кореи, иностранными участниками фестиваля станут танцевальные коллективы Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании, Польши и Чили. В числе российских участников — труппы из Челябинска, Казани, Москвы и Петербурга. Как отмечают организаторы, в российской части Open Look, в частности, будут представлены спектакль "В режиме ожидания Годо" театра "Балет Москва", а также танцевальная постановка "Вселенная DQ. Вырабатывая эндорфины" по мотивам рассказа Борхеса в хореографии и исполнении Константина Матулевского и Софьи Гайдуковой.

Завершится фестиваль 18 августа совместным представлением петербургского театра АХЕ и польского театра KANA "Заполнение пробелов". "В таком составе спектакль ни разу не был представлен в Санкт-Петербурге. Спектакль "Заполнение пробелов" – это лирические эпизоды вечных взаимоотношений мужчины и женщины от детства до старости, рассказанные актерами и эквилибристами, спетые боцманами и балеринами, оформленные инженерами и картографами. Поддавшись мрачному очарованию своих утрат, они планомерно пытаются заполнить собою пустоту вокруг себя. В спектакле немного текста, много пластики, символизма и драмы", — рассказывают организаторы Open Look.

Основными площадками фестиваля станут ТЮЗ имени Брянцева, Новая сцена Александринского театра и парадный двор Юсуповского дворца.