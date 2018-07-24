В Москве в возрасте 39 лет умер актер Александр Исаков

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский актер Александр Исаков скончался в понедельник на сороковом году жизни, сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера.

"Александр Исаков оставил память о себе как о ярком талантливым актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал", — говорится в некрологе.

Исаков принимал участие во многих постановках в театре киноактера, а также снимался в таких фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе".