Звезды кино торжественно закроют летний кинотеатр фестиваля "Горький fest"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Звезды российского кино примут участие в церемонии закрытия летнего кинотеатра всероссийского кинофестиваля "Горький fest", сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
"Торжественная церемония закрытия летнего кинотеатра II фестиваля нового российского кино "Горький fest" состоится на Нижневолжской набережной 25 июля в 18.00. В мероприятии примут участие руководители города, организаторы фестиваля и звезды кино. В числе приглашенных на церемонию закрытия — актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка, исполнившая одну из ролей в фильме "Лед", который будет показан в летнем кинотеатре в 19.00. Затем зрители увидят фильм "Тренер" режиссера Данилы Козловского", — говорится в сообщении.
Кроме того, нижегородцы смогут принять участие в футбольной викторине. Те, кто правильно ответят на вопросы, получат в подарок футбольные мячи.
Также весь вечер на площадке летнего кинотеатра будут работать интерактивные площадки — 3D-фотозона "Красная дорожка" и фотозона, посвященная фильму "Жмурки".
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