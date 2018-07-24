Звезды кино торжественно закроют летний кинотеатр фестиваля "Горький fest"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Звезды российского кино примут участие в церемонии закрытия летнего кинотеатра всероссийского кинофестиваля "Горький fest", сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Кинофестиваль российского кино "Горький fest" проходит в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. В конкурсной программе фестиваля заявлено более 200 картин российских режиссеров различных форм — от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.

"Торжественная церемония закрытия летнего кинотеатра II фестиваля нового российского кино "Горький fest" состоится на Нижневолжской набережной 25 июля в 18.00. В мероприятии примут участие руководители города, организаторы фестиваля и звезды кино. В числе приглашенных на церемонию закрытия — актриса театра и кино Ксения Лаврова-Глинка, исполнившая одну из ролей в фильме "Лед", который будет показан в летнем кинотеатре в 19.00. Затем зрители увидят фильм "Тренер" режиссера Данилы Козловского", — говорится в сообщении.

Кроме того, нижегородцы смогут принять участие в футбольной викторине. Те, кто правильно ответят на вопросы, получат в подарок футбольные мячи.

Также весь вечер на площадке летнего кинотеатра будут работать интерактивные площадки — 3D-фотозона "Красная дорожка" и фотозона, посвященная фильму "Жмурки".

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