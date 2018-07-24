Власти Москвы поддержат показ спектакля "Красно Солнышко" в Севастополе

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство Москвы выделило более 8 миллионов рублей на показ спектакля "Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о Князе Владимире" в Севастополе 28 июля, сообщил во вторник журналистам заместитель главы департамента культуры столицы Владимир Филиппов.

Спектакль проходит в рамках культурно-просветительского проекта "Весна священная". Премьера постановки прошла на сцене Большого театра 10 апреля. В нем сыграли Михаил Пореченков, Роман Андрейкин, Александр Меркулов, Илзе Лиепа, Николай Бурляев, Николай Романовский.

"Ключевым театральным учреждением Севастополя является театр Луначарского, где пройдет главный вечер проекта, поэтому мы, правительство Москвы, приняли решение поддержать не только словом, и методически, и организационно, но финансово. Более 8 миллионов рублей правительство Москвы выделяет на реализацию этого проекта", — сказал Филиппов.

По его словам, это вклад в город, который является одним из символов русской культуры, понятие которой не ограничено административными границами и объединяющее 300 миллионов человек по всему миру.

В свою очередь народная артистка Илзе Лиепа подчеркнула, что после Севастополя спектакль покажут в лагере "Артек". Она заметила, что в этом году тема князя Владимира выбрана неслучайно.

"Это наша убежденность, что наша молодежь должна расти на примерах подражания из нашей истории", — добавила артистка.