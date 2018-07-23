Мединский отказался назвать сумму, которая нужна для нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался озвучивать объем средств, которые потребуются на национальный проект "Культура".

"Мы надеемся, что он (проект) будет еще немного больше, поэтому я не хотел бы сейчас озвучивать цифры, потому что там будет несколько составляющих — федеральное финансирование, региональное финансирование и, возможно, привлечение определенных спонсорских средств", — сказал министр в беседе с журналистами.

"Но главным образом мы сейчас ведем речь об основных направлениях федерального финансирования проекта "Культура", — добавил он.