О худруке театра Вахтангова Римасе Туминасе могут снять фильм

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Документальный фильм "Звуки эпохи" планируют снять о художественном руководителе театра имени Е. Вахтангова Римасе Туминасе, сообщила режиссер проекта Наталия Ю на представлении документальных проектов в Минкультуры в понедельник.

"Этот проект получил поддержку от театра Вахтангова, Российского канала, литовского, рижского каналов, ведём переговоры с Эстонией", — сказала Ю.

По ее словам, организаторы проекта просят Минкультуры выделить 6,9 миллиона рублей при общей его стоимости 10 миллионов.

Как пояснил сценарист фильма Андрей Шемякин, он хотел бы показать портрет Туминаса как таковой. "Что происходит внутри человека, его нутро, его начинка, как он слышит звук, и как этот звук перерабатывается в художественный образ", — добавил он.