Трейлер мультсериала от автора "Симпсонов" набрал более миллиона просмотров

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Первый официальный трейлер нового анимационного сериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга набрал более миллиона просмотров за сутки с момента публикации, свидетельствует статистика на официальном YouTube-канале сервиса Netflix.

Летом 2017 года в СМИ появилась информация о том, что продюсер и сценарист популярного мультсериала "Симпсоны" Мэтт Грейнинг создаст мультфильм для взрослых Disenchantment ("Разочарование"), главной героиней которого станет страдающая от алкоголизма принцесса.

В минувшие выходные создатели представили первый официальный трейлер сериала на фестивале Comic-Con, который сейчас проходит в Сан-Диего. В ролике, набравшем более миллиона просмотров, принцесса Бин сбегает с собственной свадьбы вместе с эльфом Эльфо и маленьким демоном Люци. Вместе они отправляются в путешествие, в ходе которого принцесса попытается найти свое истинное предназначение.

Первые десять эпизодов "Разочарования" появятся в Сети 17 августа.