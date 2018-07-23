Нацпроект "Культура" предлагает реставрацию более 3,5 тысяч объектов

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Нацпроект "Культура" предлагает реставрацию или переоснащение более 3,5 тысяч объектов, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Национальный проект "Культура", по сути, имеет две головные цели: прежде всего, сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной и для российских граждан, и для иностранных гостей. Для этого планируется провести реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение более чем 3,5 тысяч объектов культуры", — сказал Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию.

По его словам, речь идет как о жемчужинах истории и культуры, архитектуры, так и об обычных домах культуры, кинотеатрах, библиотеках в малых городах и на отдаленных территориях.

Медведев сообщил, что для этого предстоит провести цифровизацию культурной сферы, в том числе создать 500 виртуальных концертных залов, что расширит аудиторию учреждений на 30 миллионов человек.

Как подчеркнул Медведев, вторая главная цель нацпроекта — это раскрытие творческого потенциала россиян.

"Должна быть создана эффективная система поощрения одаренных детей и молодежи в виде конкурсов, фестивалей, грантов, обучений и стажировок", — сказал Медведев.

Он отметил, что одной из форм такой поддержки станет создание национального молодежного симфонического оркестра. Надо дать возможность проявить себя тем, кто поддерживает и сохраняет национальные обычаи и традиции народов России, занимается патриотическим воспитанием, считает глава кабмина.