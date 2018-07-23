Фильм Купера "Звезда родилась" покажут на Венецианском кинофестивале

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мировая премьера фильма Брэдли Купера "Звезда родилась", главные роли в котором исполнили он сам и Леди Гага, состоится на 75-м Венецианском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра в понедельник.

"Венецианский кинофестиваль объявляет, что премьера долгожданного режиссерского дебюта четырёхкратного номинанта на премию "Оскар" Брэдли Купера и дебюта в качестве актрисы художественного фильма Леди Гаги "Звезда родилась" пройдёт вне конкурса", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что премьера пройдёт в пятницу 31 августа в большом зале Дворца кино на острове Лидо.

Картина представляет собой ремейк фильма 1973 года и рассказывает о романе музыканта Джексона Мейна и начинающей певицы Элли. Она уже готова оставить свои мечты о сцене, когда Мейн делает её популярной. Но в то время как её карьера получает новый виток развития, личные отношения двух артистов сталкиваются с серьезными испытаниями. В фильме прозвучат оригинальные песни, написанные Купером и Гагой совместно с такими музыкантами, как Лукас Нельсон, Джейсон Исбелл и Марк Ронсон, добавляется в сообщении.