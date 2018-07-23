На сцене Большого театра покажут балет Хачатуряна "Гаянэ"

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Балет Арама Хачатуряна "Гаянэ" покажут во вторник на исторической сцене Большого театра в Москве после перерыва в почти 60 лет, его представит армянский Национальный академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна.

"Эта история возникла с просьбы армянского посольства показать на сцене Большого театра спектакль наших коллег, друзей из Еревана. Мы долго договаривались о возможных вариантах и с удовольствием согласились. Всякий раз, когда возникает хоть какая-то возможность приезда наших друзей, коллег, тех, кого мы любим и знаем, мы с удовольствием откликаемся. Большой театр постарается сделать все, чтобы гастроли прошли с успехом", — заявил в понедельник гендиректор ГАБТ Владимир Урин на пресс-конференции, посвящённой показу.

Посол Армении в России Вардан Тоганян напомнил, что в последний раз балет можно было увидеть на сцене Большого театра 57 лет назад — в феврале 1961 года.

"Мы, когда думали, как в Москве праздновать 100-летие нашей республики, единодушно пришли к выводу, что это должно быть связано с именем нашего великого соотечественника Арама Ильича. Кроме того, в этом году ещё и 115-летие Хачатуряна. И коллеги наши согласились приехать", — рассказал Тоганян.

Дирижер, худрук Национального академического театра оперы и балета Армении имени А. Спендиаряна Константин Орбелян добавил, что вместе с балетом москвичи смогут увидеть яркие, красочные декорации и костюмы, восстановленные по эскизам выдающегося художника Минаса Аветисяна.

"Для нас это огромная радость и честь. Вся Армения смотрит на это: мы вернулись на сцену великого Большого театра. В Армении сейчас происходят совершенно новые преобразования, интереснейшие перемены. И это воодушевляет на новые победы и новые свершения ", — отметил он.

По словам Орбеляна, армянский театр оперы и балета переживает подъем, намечено много премьер и новых постановок.

"В следующем году мы делаем новую постановку оперы "Ануш". И, возможно, мы её привезём сюда, в Москву, через год. Она здесь никогда не нашла. Будет интересно", — отметил он.

Балет "Гаянэ" — один из лучших спектаклей театра оперы и балета Армении, созданный в 1974 году танцором, балетмейстером, народным артистом Виленом Галстяном, который стал также автором либретто. Богатый арсенал классического танца сочетается в нем с характерными особенностями армянского национального танца.

Галстян рассказал на пресс-конференции, что постановка за эти годы не претерпела никаких изменений. "Как она была поставлена 40 с лишним лет назад, так она и идёт", — отметил он.

В спектакле, который пройдёт 24 июля на сцене Большого, примут участие Симфонический оркестр Национального театра оперы и балета имени А. Спендиаряна, под управлением Константина Орбеляна и Атанеса Аракеляна, балетная группа театра. Ведущие солисты — Рубен Мурадян, Сюзанна Пирумян, Мери Оганесян, Ваагн Маргарян, Размик Марукян.

"Я уверен, что зрители будут наслаждаться не только музыкой Арама Хачатуряна, но и хореографией Вилена Галстяна и нашими прекрасными, талантливыми артистами балета", — отметил исполнитель роли Армена Рубен Мурадян.