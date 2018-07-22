Заместителем худрука МХТ им. Чехова станет Марина Андрейкина

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заместителем художественного руководителя и директора Московского художественного театра имени Чехова станет Марина Андрейкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры.

"Художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова Сергей Женовач предложил Марине Андрейкиной занять должность своего заместителя. Андрейкина будет выполнять функции его помощника в административной сфере и, как ожидается, приступит к исполнению своих обязанностей в конце августа 2018 года", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что это назначение — решение руководителя учреждения, который вправе менять штатное расписание и назначать того, кого считает нужным, без согласования с Минкультуры.

В пресс-службе уточнили, что сейчас в министерстве прорабатывается возможность разделения высшей руководящей должности театра на художественного руководителя и директора. В случае если такое решение будет принято, кандидатура директора должна будет проходить процедуру обязательного согласования с министерством.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Новым худруком МХТ стал Сергей Женовач.