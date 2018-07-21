Немоляева получила приз на фестивале "Хрустальный источник"

ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Первый кинофестиваль "Хрустальный источник" открылся в субботу в Ессентуках, на церемонии открытия вручили почетный приз "За высокое служение искусству" актрисе Светлане Немоляевой, передает корреспондент РИА Новости.
У бесконечной дорожки ведущей к открытой сцене на Театральной площади собрался весь город. Кинофестиваль в Ессентуках проходит впервые — это культурное событие для местных жителей и отдыхающих.
Церемонию открытия вели Екатерина и Александр Стриженовы.
Президент кинофестиваля Кюрдзидис рассказал, что оргкомитет учредил специальный приз "Признание" памяти актрисы Риммы Марковой за высокое служение искусству, который будет вручаться в рамках конкурса.
"Рядом с ней было весело, было счастливо, и она всегда говорила правду, что редкость", — сказал Кюрдзидис.
Специальный приз "За высокое служение искусству" вручили актрисе Светлане Немоляевой.
"Я очень устал, но я такой счастливый, что сегодня на этой площади столько людей. Фестиваль нас всех объединит. Сегодня собирать эту дорожку нам помогали все прохожие, понимая, что мы не успеваем… Фестиваль открыт", — сказал Кюрдзидис
По словам Стриженова, он боялся, что люди вечером не придут на площадь, но "сейчас на ней присутствует 10 тысяч человек".
Фестиваль открылся конкурсным фильмом Эдуарда Парри "Жили-были" о жителях российской деревни.
Конкурс
Председателем жюри конкурса стал сценарист Рустам Ибрагимбеков ("Белое солнце пустыни"), в жюри вошли актриса Алена Бабенко, режиссеры Александр Прошкин, Николай Лебедев, киновед Лариса Солоницына.
Фестиваль пройдет с 21 по 28 июня в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске.