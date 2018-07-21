Немоляева получила приз на фестивале "Хрустальный источник"

ЕССЕНТУКИ, 21 июл — РИА Новости. Первый кинофестиваль "Хрустальный источник" открылся в субботу в Ессентуках, на церемонии открытия вручили почетный приз "За высокое служение искусству" актрисе Светлане Немоляевой, передает корреспондент РИА Новости.

Гости и участники фестиваля, в числе которых были президент киносмотра актер Эвклид Кюрдзидис, актрисы Нонна Гришаева, Елизавета Арзамасова, Светлана Немоляева, Ия Нинидзе, Ольга Прокофьева, Алена Бабенко, актер Юрий Стоянов, режиссер Юрий Грымов, прошли по самой длинной (555 метров) в России красной дорожке, что было зафиксировано официальным представителем "Книги рекордов России", присутствующим на церемонии.

У бесконечной дорожки ведущей к открытой сцене на Театральной площади собрался весь город. Кинофестиваль в Ессентуках проходит впервые — это культурное событие для местных жителей и отдыхающих.

Церемонию открытия вели Екатерина и Александр Стриженовы.

Президент кинофестиваля Кюрдзидис рассказал, что оргкомитет учредил специальный приз "Признание" памяти актрисы Риммы Марковой за высокое служение искусству, который будет вручаться в рамках конкурса.

"Рядом с ней было весело, было счастливо, и она всегда говорила правду, что редкость", — сказал Кюрдзидис.

Специальный приз "За высокое служение искусству" вручили актрисе Светлане Немоляевой.

"Я когда шла по красной дорожке, я плакала, сколько я услышала слов признаний, вы довели меня до слез, огромное спасибо", — обратилась к зрителям Немоляева.

"Я очень устал, но я такой счастливый, что сегодня на этой площади столько людей. Фестиваль нас всех объединит. Сегодня собирать эту дорожку нам помогали все прохожие, понимая, что мы не успеваем… Фестиваль открыт", — сказал Кюрдзидис

По словам Стриженова, он боялся, что люди вечером не придут на площадь, но "сейчас на ней присутствует 10 тысяч человек".

Фестиваль открылся конкурсным фильмом Эдуарда Парри "Жили-были" о жителях российской деревни.

Конкурс

В конкурсную программу вошли фильмы "Царь-Птица" Эдуарда Новикова, получивший гран-при на Московском кинофестивале, "Непрощенный" Сарика Андреасяна, "Свидетели" Константина Фама, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Доминика" Олега Агейчева, "Сын" Вячеслава Росса, "Жги" Кирилла Плетнева, "Карп отмороженный" Владимира Котта и "Три дня до весны" Александра Касаткина.

Председателем жюри конкурса стал сценарист Рустам Ибрагимбеков ("Белое солнце пустыни"), в жюри вошли актриса Алена Бабенко, режиссеры Александр Прошкин, Николай Лебедев, киновед Лариса Солоницына.

Фестиваль пройдет с 21 по 28 июня в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске.