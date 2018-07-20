Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Переводчик Мария Спивак, наиболее известная благодаря работе над серией книг о Гарри Поттере, умерла в возрасте 55 лет, сообщила директор издательства Phantom Press Алла Штейнман.

Мария Спивак изначально занималась переводом книг о Гарри Поттере на добровольных началах, выкладывая их в интернет. С 2013 года ее перевод стал официально публиковаться издательством "Азбука-Аттикус", которая приобрела права на издание "Гарри Поттера".

"Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. Подробности про дату похорон будут позже", — написала Штейнман на своей странице в социальной сети Facebook.