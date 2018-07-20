Мариинский театр выступит на Летнем фестивале в Баден-Бадене

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мариинский театр под руководством Валерия Гергиева начинает свои выступления в немецком Баден-Бадене на традиционном Летнем фестивале Фестшпильхауса, который проходит с 7 по 23 июля, сообщили в пресс-службе театра.

Программа, составленная из симфонических концертов и спектаклей при участии ведущих солистов Мариинского театра под управлением Гергиева, завершит музыкальный форум на сцене одного из крупнейших концертных залов Европы. Выступления пройдут с 20 по 23 июля.

Петербургский театр начнет с показа премьеры прошлого сезона "Мариинки" — оперы "Адриена Лекуврер" в режиссуре Изабель Парсьо-Пьери. Этот же спектакль труппа исполнит и 23 июля. Оба вечера за дирижерским пультом — Гергиев.

Кроме того, 21 и 22 июля Симфонический оркестр театра и Гергиев выступят с одним из наиболее востребованных пианистов своего поколения, обладателем премии "Грэмми" Даниилом Трифоновым. В первый вечер будут исполнены Концерт для фортепиано с оркестром Александра Скрябина, Первый концерт для фортепиано с оркестром и Симфония №2 Сергея Рахманинова.

Вечер русской музыки завершит 22 июля концертную программу Фестшпильхауса. Прозвучат Симфония №3 и "Поэма экстаза" Александра Скрябина, Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского.