ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. В воскресенье в Нижнем Тагиле пройдет церемония прощания с народной артисткой России Изой Высоцкой, первой женой Владимира Высоцкого. Об этом рассказали РИА Новости в Нижнетагильском драматическом театре.

Ранее стало известно, что Иза Высоцкая скончалась на 82-м году жизни ранним утром 20 июля.

"Прощание состоится 22 июля 13.30 (11.30 мск) в прощальном комплексе "Реквием", – сказала собеседница агентства.

Иза Высоцкая родилась 22 января 1937 года в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Окончила Школу-студию имени В. Немировича-Данченко при МХАТ СССР, где познакомилась с Владимиром Высоцким. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. С 1970 года служила в Нижнетагильском драматическом театре.

С 25 апреля 1960 года по май 1965-го была в браке с Высоцким. В 2006 году издала автобиографию "Короткое счастье на всю жизнь", в которой говорится и о романе с артистом. Вторая книга "С тобой… без тебя" вышла в январе прошлого года ко дню рождения Высоцкого.