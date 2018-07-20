Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party впервые пройдет на пяти сценах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках, сообщает оргкомитет смотра. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Вино, танго, джаз и нудистский пляж: чем может удивить Коктебель традиционно проводится в последние дни лета в артистическом поселке Коктебель. В этом году он пройдет 24-26 августа, подать заявку на участие в нем можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Возникший в 2003-м как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, он стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов.

Хедлайнерами прошлогоднего, 15-го по счету Koktebel Jazz Party, стали звезды ню-джаз Club Des Belugas из Германии и американский пианист Эдвард Пальмиери. Юбилейный фестиваль объединил не только известных мастеров, но и подарил возможность продемонстрировать свои таланты наравне с маститыми исполнителями юным музыкантам. Среди них — солисты детского музыкального театра "Домисолька", участники джазового оркестра Детской школы искусств департамента культуры Москвы, юные таланты Крыма. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Имена звездных участников перед каждым новым фестивалем организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 15 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный квадрат".