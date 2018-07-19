В Москве прошел отборочный тур премии International Emmy Awards

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международная телеакадемия в четверг провела в Москве отборочный тур премии International Emmy Awards, в ходе которого определилась часть финалистов, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

International Emmy Awards – одна из самых престижных наград в индустрии, присуждаемая лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США. Лауреатами премии становились Хелена Бонэм-Картер, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Шон Бин. Статуэтки International Emmy получали такие культовые шоу и сериалы, как "TopGear" и "Черное зеркало".

Организаторами голосования в Москве стали генеральный директор "СТС Медиа", член совета директоров Международной телеакадемии Вячеслав Муругов и основатель и генеральный продюсер группы компаний "StarMedia", член Международной телеакадемии Владислав Ряшин.

"Международная телеакадемия провела в столице России отборочный тур, в ходе которого определились часть финалистов премии International Emmy Awards в номинациях "Лучшая драма" и "Лучшая актриса", — говорится в сообщении пресс-службы холдинга "СТС Медиа".

Отмечается, что в жюри российского отборочного тура вошли двадцать два участника из Германии, США, Франции, Израиля, Великобритании и России. Среди них — кастинг-директор фильмов режиссёра Денни Бойла Гейл Стивенс (Gail Stevens), креативный продюсер, редактор сериала "Аббатство Даунтон" Сара Линтон (Sarah Linton), продюсер Алекс Резник (Alex Reznik), создавший для Netflix сериал "Семь секунд" и экранизацию фильма Юрия Быкова "Майор", актеры Екатерина Климова, Юлия Снигирь и Юрий Колокольников, писатель и режиссер Михаил Идов, продюсеры Илья Стюарт, Александр Кушаев, Валерий Федорович.

"Когда мы с Владом Ряшиным в ноябре прошлого года решили провести полуфинал голосования "Эмми", мы понимали, что это что-то важное, уникальное для страны. Особенно масштаб события стал понятен в процессе, когда в Москву приехали ведущие профессионалы европейской телевизионной индустрии, и, объединившись с российскими коллегами, проголосовали за лучший контент, привезённый с самых разных территорий. Благодаря таким мероприятиям, которых должно быть ещё больше, Россия становится по-настоящему заметным игроком на международном телевизионном рынке", — говорит Муругов, слова которого приводятся в сообщении.

Как в свою очередь считает Ряшин, голосование "Эмми" в России "обязано превратиться в ежегодное событие – чтобы каждый год становиться всё более значимым для отрасли", отмечает пресс-служба.

Международная телеакадемия (The International Academy of Television Arts & Sciences) основана в 1969 году в Нью-Йорке. Телеакадемия ежегодно присуждает International Emmy Award, международную премию лучшим телевизионным проектам за пределами США.

Лауреаты International Emmy Awards этого года будут объявлены в Нью-Йорке в ноябре.