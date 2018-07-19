В Москве прошел отборочный тур премии International Emmy Awards

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международная телеакадемия в четверг провела в Москве отборочный тур премии International Emmy Awards, в ходе которого определилась часть финалистов, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Организаторами голосования в Москве стали генеральный директор "СТС Медиа", член совета директоров Международной телеакадемии Вячеслав Муругов и основатель и генеральный продюсер группы компаний "StarMedia", член Международной телеакадемии Владислав Ряшин.
"Международная телеакадемия провела в столице России отборочный тур, в ходе которого определились часть финалистов премии International Emmy Awards в номинациях "Лучшая драма" и "Лучшая актриса", — говорится в сообщении пресс-службы холдинга "СТС Медиа".
"Когда мы с Владом Ряшиным в ноябре прошлого года решили провести полуфинал голосования "Эмми", мы понимали, что это что-то важное, уникальное для страны. Особенно масштаб события стал понятен в процессе, когда в Москву приехали ведущие профессионалы европейской телевизионной индустрии, и, объединившись с российскими коллегами, проголосовали за лучший контент, привезённый с самых разных территорий. Благодаря таким мероприятиям, которых должно быть ещё больше, Россия становится по-настоящему заметным игроком на международном телевизионном рынке", — говорит Муругов, слова которого приводятся в сообщении.
Международная телеакадемия (The International Academy of Television Arts & Sciences) основана в 1969 году в Нью-Йорке. Телеакадемия ежегодно присуждает International Emmy Award, международную премию лучшим телевизионным проектам за пределами США.
Лауреаты International Emmy Awards этого года будут объявлены в Нью-Йорке в ноябре.