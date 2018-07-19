Звезды мирового балета и оперы выступят на фестивале в Херсонесе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Звезды мирового балета и оперы выступят на II Международном музыкальном фестивале "Опера в Херсонесе", сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет с 4 по 12 августа на территории древнего города Херсонес Таврический (Севастопольский регион).

"Проект "Опера в Херсонесе" в этом году задает себе новую высокую планку, подготовив программу, которая расширилась как жанрово, так и географически. Концептуально, она станет живой историей становления классического искусства, отражая ключевые вехи его развития и раскрывая Россию, как часть большой европейской культуры", – сказал глава оргкомитета Олег Беркович.

В день, посвященный Году русского балета, 4 августа, зрителей ждет выступление звезд мирового балета, которые исполнят партии из балетов "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот".

На сцене во время международного гала-концерта 11 августа прозвучат оперные арии в исполнении зарубежных и российских исполнителей. Среди них — Мелани Динер (Германия), Оксана Шилова (Мариинский театр), Валерия Мела (Италия), Сергей Радченко (Большой театр), Дмитрий Риберо-Феррейра (Россия-Колумбия-США), Ольга Толкмит (Геликон-опера), Валерий Алексеев (Большой театр), Артем Крутько (Московский театр "Новая Опера").

В заключительный день фестиваля артисты московского театра "Новая опера" представят оперу П.И. Чайковского "Евгений Онегин".