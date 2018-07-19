МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. К 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа Большой театр представит на исторической сцене капитальное возобновление спектакля "Дочь фараона" Цезаря Пуни в хореографии Пьера Лакотта, созданного по мотивам одноименного первого полнометражного балета Петипа, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

"Дочь фараона"

Премьерные показы пройдут 19, 20, 21 и 22 июля.

Впервые балет "Дочь фараона" был показан в 1862 году на сцене Большого Камерного театра в Петербурге. На сцену Большого спектакль был перенесен в 1864 году, а в 1905 балетмейстер Александр Горский создал собственную редакцию.

Пьер Лакотт для своей постановки использовал все существующие материалы по балету Петипа, хранящиеся в библиотеке Гарвардского университета, а также богатый иконографический материал, предоставленный Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства. Кроме того, хореограф опирался на знания, которые ему передала его педагог – балерина императорских театров Любовь Егорова.

© Фото : Public domain Сцена из балета "Дочь фараона" в Мариинском театре © Фото : Public domain Сцена из балета "Дочь фараона" в Мариинском театре

Либретто Жюля Анри Вернуа де Сен-Жоржа и Мариуса Петипа по повести Теофила Готье "Роман мумии", редакция Пьера Лакотта. Автор редакции партитуры – Александр Сотников.

Мировая премьера постановки Лакотта состоялась на сцене ГАБТа 5 мая 2000 года. Спектакль с успехом был неоднократно показан на гастролях театра в Париже, Японии, Англии, США.

Экзклюзивный балет ГАБТА

Балет "Дочь фараона" идет только в Большом театре.

"Да, это уникальный балет, который нигде в мире не идет и который можно увидеть только в Москве на исторической сцене Большого театра", — сказала накануне премьеры исполнительница заглавной роли – Аспиччии, дочери фараона прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова. "К сожалению, Пьер Лакотт не смог приехать сейчас, и нам его, конечно, не хватает. Но я помню все его замечания и требования, и стараюсь их выполнять", — добавила она.

Балерина рассказала, что "Дочь фараона" — очень дорогой для нее спектакль и один из первых на этой сцене, спектакль, который живет с ней на протяжении всей ее жизни в Большом театре. "Это очень красивый, насыщенный большим количеством вариаций и разными танцами, настоящий императорский роскошный балет", — подчеркнула Захарова.

Партнером Захаровой в этом спектакле выступил Денис Родькин – премьер балета Большого театра, который исполнит главную мужскую роль Лорда Вильсона – возлюбленного дочери фараона.

Две школы – французская и русская

"Спектакль сложный. Прежде всего потому, что французская школа отличается от русской, приходится себя перестраивать, а это не так просто и не каждому удается. На репетициях чувствуешь себя, как в школе. Но каждая удача, победа над собой – это еще одно приобретение, еще одна ступенька в совершенствовании своего мастерства", — сказал Родькин.

Родькин отметил также, что в этом балете недостаточно только владеть танцевальной техникой, необходима выразительная актерская работа.

Идеальный балет для ГАБТА

Предстоящую премьеру с артистами ГАБТа репетирует ассистент Пьера Лакотта Анн Сальмон – педагог классического танца Парижской консерватории, которая в качестве балетмейстера –репетитора работала на постановках Лакотта в ГАБТе, Мариинском, Ла Скала, Берлинском государственном, в Балете Шанхая и Токио-балете.

"У нас было не так много времени для подготовки, но здесь настолько профессиональные люди, что они со всем справились. Мне кажется, что этот балет идеально подходит для Большого театра, где такое огромное количество ярких артистов, обладающих не только прекрасной техникой, но и актерским мастерством. Этот балет не может быть ни на одной другой сцене мира", —сказала накануне премьеры Сальмон.