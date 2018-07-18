Прощание с актером Владиславом Жуковским пройдет в Красноярске

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Владиславом Жуковским состоится в пятницу в Театре Пушкина в Красноярске. Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.

Актер скончался после продолжительной болезни на 75-м году жизни. Жуковский был профессором Красноярской академии музыки и театра, служил в театре драмы имени Пушкина, а также сыграл одну из ролей в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей".

Свои соболезнования родным и близким Жуковского выразили временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, законодательное собрание края, администрация губернатора края и правительство региона.

Настоящий сибиряк

Депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Петр Пимашков в интервью RT назвал Жуковского настоящим сибиряком.

"Знаете, когда говорят, кто такой сибиряк, — это человек надёжный, человек мощный, порядочный. Вот о нём можно сказать: это был настоящий сибиряк", — заявил Пимашков.

По словам политика, они дружили с Жуковским не один десяток лет, актер многое сделал для Красноярска и Красноярского края, всегда проявлял активную гражданскую позицию.

Биография артиста

Владислав Жуковский родился в 1944 году в Красноярском крае, в 1946 году перебрался в Москву, в 1961 году окончил ремесленное училище, работал на заводе имени Хруничева.

В 1963 году Жуковского призвали в ряды Советской армии, служил в группе войск в Германии, после увольнения его взяли на работу на "Мосфильм" механиком съемочной техники.

В 1970-х Жуковский окончил Театральное училище имени Щепкина, класс Вениамина Цыганкова, а также факультет эстетики Университета марксизма-ленинизма при Красноярском крайкоме КПСС.

Работал во Владимирском и Ивановском областных драматических театрах, с 1978 года — в Красноярском краевом драмтеатре, с того же года стал преподавателем театрального факультета местного института искусств. В 1991 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР.

В 1990-1993 годах Жуковский был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, в 2000-2004 и 2008-2013 годах работал в Красноярском городском Совете депутатов.

Жуковский был членом Петровской академии наук и искусств, Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, атаманом местного казачьего общества.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За доблестный труд".