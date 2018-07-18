Прощание с актером Владиславом Жуковским пройдет в Красноярске

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Владиславом Жуковским состоится в пятницу в Театре Пушкина в Красноярске. Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.
Свои соболезнования родным и близким Жуковского выразили временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, законодательное собрание края, администрация губернатора края и правительство региона.
Настоящий сибиряк
Депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Петр Пимашков в интервью RT назвал Жуковского настоящим сибиряком.
"Знаете, когда говорят, кто такой сибиряк, — это человек надёжный, человек мощный, порядочный. Вот о нём можно сказать: это был настоящий сибиряк", — заявил Пимашков.
По словам политика, они дружили с Жуковским не один десяток лет, актер многое сделал для Красноярска и Красноярского края, всегда проявлял активную гражданскую позицию.
Биография артиста
Владислав Жуковский родился в 1944 году в Красноярском крае, в 1946 году перебрался в Москву, в 1961 году окончил ремесленное училище, работал на заводе имени Хруничева.
В 1970-х Жуковский окончил Театральное училище имени Щепкина, класс Вениамина Цыганкова, а также факультет эстетики Университета марксизма-ленинизма при Красноярском крайкоме КПСС.
Работал во Владимирском и Ивановском областных драматических театрах, с 1978 года — в Красноярском краевом драмтеатре, с того же года стал преподавателем театрального факультета местного института искусств. В 1991 году ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР.
В 1990-1993 годах Жуковский был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов, в 2000-2004 и 2008-2013 годах работал в Красноярском городском Совете депутатов.
Жуковский был членом Петровской академии наук и искусств, Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, атаманом местного казачьего общества.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За доблестный труд".