В Госдуме оценили вклад Владислава Жуковского в культуру

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший мэр Красноярска Петр Пишмаков поделился с RT воспоминаниями о Владиславе Жуковском.

Он назвал Жуковского замечательным актером и рассказал, что они дружили не один десяток лет. При этом Пишмаков добавил, что артист всегда проявлял активную гражданскую позицию и многое сделал для Красноярска и Красноярского края.

"Знаете, когда говорят, кто такой сибиряк, — это человек надёжный, человек мощный, порядочный. Вот о нём можно сказать: это был настоящий сибиряк", — заявил Пимашков.

Владислав Жуковский скончался на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Точная причина смерти пока не называется.