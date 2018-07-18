Руденя: Верхневолжье получит средства на развитие исторических поселений

ТВЕРЬ, 18 июл — РИА Новости. Тверская область планирует получить средства из федерального бюджета в рамках проекта развития территории и инфраструктуры исторических поселений, сообщил губернатор региона Игорь Руденя по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое прошло под руководством вице-премьера РФ Виталия Мутко.

В настоящее время статус исторических поселений федерального значения имеют три города Верхневолжья: Осташков, Торопец и Торжок.

"Торжок — это отдельный проект, который реализуется комплексно по линии Минкультуры РФ, Русской православной церкви и Нового банка развития БРИКС. Кроме того, правительство Тверской области будет выделять дополнительные средства на дорожное строительство, ЖКХ, приведение в порядок фасадов зданий. Одна из задач — убрать трубы, проложенные открытым способом вдоль дорог в историческом центре города. Внешний вид Торжка должен соответствовать нормам эстетики", — сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

Дополнительные средства регионам также будут выделены по программам благоустройства территорий и пространственного развития, добавил губернатор.

В рамках проекта "больших инвестиций" Нового банка развития БРИКС в Торжке запланированы работы по комплексному развитию территории и инфраструктуры. Предусмотрены реконструкция и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, дома городничего и казначея, жилого дома XIX века. Также планируется благоустройство старинного сквера "Городской бульвар", площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на улице Студенческой и ряда других объектов.

По завершении реализации проекта в Торжке будет сформирован единый культурно-туристический комплекс, в который войдёт и знаменитая гостиница Пожарских. Планируемый срок работ — до 2025 года.

Банк БРИКС планирует направить на эти цели около 1,5 миллиарда рублей. С учётом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках ФЦП "Культура России" в 2018 году в Торжке предполагается проведение ремонтно-реставрационных работ в Борисоглебском мужском монастыре, разработка проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим, создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору города. Общий объём средств федерального бюджета по этому направлению — 22 миллиона рублей. За счёт областного бюджета будет разработана научно-проектная документация по воссозданию колокольни Васильевской церкви.

На ремонт дорог местного значения в Торжке в 2018 году заложено около 97 миллионов рублей. Общая протяжённость ремонта составит порядка 5 километров, объекты отобраны с учётом социальной значимости. На укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций города в 2018 году из областного бюджета направлено более 8,5 миллиона рублей. Ремонт и замена оборудований пройдут в школах № 5,6 и гимназии №7.

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