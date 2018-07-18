Кинопремьеры недели: "Клуб миллиардеров" и мелодрама "Зои"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ремейк триллера 80-х "Клуб миллиардеров" с Кевином Спейси, мелодрама от Дрейка Доремуса "Зои" с Леей Сейду и Юэном Макгрегором и российская мелодрама "Килиманджара" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Клуб миллиардеров

Ремейк одноименного телевизионного фильма 80-х с восходящими звездами Голливуда — Тэроном Эджертоном из "Kingsman: Секретная служба" и Энселом Элгортом ("Малыш на драйве"). Мир финансовых воротил и акул бизнеса не прощает ошибок и полумер. Группа молодых финансистов из Гарварда во главе с Дином и Джо решает бросить вызов системе и сорвать большой куш. Заручившись поддержкой легенды Уолл-стрит, которого сыграл теперь уже опальный актер Кевин Спейси, они решают воплотить в жизнь дерзкий инвестиционный проект. Несмотря на сексуальный скандал с участием известного актера, который разразился в прошлом году, компания Vertical Entertainment решила выпустить картину в прокат.

© Armory Films (2018) Кадр из фильма "Клуб миллиардеров" © Armory Films (2018) Кадр из фильма "Клуб миллиардеров"

Килиманджара

В российской комедии с Ириной Старшенбаум и Павлом Прилучным рассказывается про девушку Марусю, к которой на свадьбу так и не доехал жених, и она отправляется его искать в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, да и сами жители. В картине также снялись Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева.

© Продюсерская компания "Среда" (2018) Кадр из фильма "Килиманджара" © Продюсерская компания "Среда" (2018) Кадр из фильма "Килиманджара"

Зои

Американский режиссер Дрейк Доремус продолжает снимать мелодрамы про новые технологии. На этот раз пара — ученый, занимающийся искусственным интеллектом, в исполнении Юэна Макгрегора, и антропоморфный робот Зои в исполнении Леи Сейду, разрабатывают идеальных романтических партнеров, которые избавили бы людей от одиночества и неразделенной любви. Однако в какой-то момент их работа оборачивается против их самих, и созданный ими андроид, которого сыграл Тео Джеймс, влюбляется в Зои, ставя под вопрос отношения двух ученых. Также в роли робота в фильме ненадолго появляется Кристина Агилера.

"Если мы даже когда-то и симпатизируем мутным героям Доремуса, это происходит только потому, что они помогают нам оценить, как мучительно тратить столько времени, чтобы извлечь божественный смысл из абсолютной пустоты", — отметил критик Дэвид Энрлих.