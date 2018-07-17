Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола покажут в Москве 20 июля

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Знаменитый портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола покажут на выставке лучших произведений классиков современного поп-арта, которая откроется 20 июля в культурно-выставочном центре "Гранатный двор" в Москве, сообщила пресс-служба выставки.

"Портрет Мэрилин Монро – представлен на выставке в четырех цветах, лимитированный тираж, литография. Художник, скульптор, дизайнер, режиссер, продюсер, писатель, коллекционер Уорхол — одна из самых известных и противоречивых фигур в искусстве второй половины ХХ столетия. Его работы стали олицетворением триумфа и коммерческого успеха американского поп-арта", — говорится в сообщении.

В экспозицию так же вошли две работы Тома Вессельмана Bedroom Blond и Eros, произведения Роя Лихтенштейна, Алекса Каца, Патрика Нагеля — любимого художника основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

Выставка пройдет с 20 июля по 20 августа.