Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола покажут в Москве 20 июля

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Знаменитый портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола покажут на выставке лучших произведений классиков современного поп-арта, которая откроется 20 июля в культурно-выставочном центре "Гранатный двор" в Москве, сообщила пресс-служба выставки.
"Портрет Мэрилин Монро – представлен на выставке в четырех цветах, лимитированный тираж, литография. Художник, скульптор, дизайнер, режиссер, продюсер, писатель, коллекционер Уорхол — одна из самых известных и противоречивых фигур в искусстве второй половины ХХ столетия. Его работы стали олицетворением триумфа и коммерческого успеха американского поп-арта", — говорится в сообщении.
В экспозицию так же вошли две работы Тома Вессельмана Bedroom Blond и Eros, произведения Роя Лихтенштейна, Алекса Каца, Патрика Нагеля — любимого художника основателя журнала Playboy Хью Хефнера.
Бриджит Бардо стала всемирно известна после съемок в фильме "И Бог создал женщину". Эта роль сделала ее символом эмансипации, свободы, вольнодумства и бунтарства. Историки считают, что картина была предвестником сексуальной революции 1960-х годов. Сама же Бардо не считала себя настоящей актрисой. "Я играю саму себя. Я не такая великая актриса, чтобы играть кого-то еще. Вот почему мне нравятся простые, сумасбродные, сексуальные роли". После завершения кинокарьеры Бардо посвятила себя борьбе за права животных.
Удивительное преображение Нормы Джин Бейкер в Мерилин Монро - это классическая голливудская история об американской мечте. Созданный актрисой образ наивной, легкомысленной и сексуальной блондинки стал культовым в кинематографе. Характерные жесты, особая походка, откровенные наряды и даже сама ее жизнь вне съемочной площадки - все работало на имидж главного секс-символа минувшего века. Она стала настоящей иконой американской поп-культуры. О Мэрилин написаны сотни книг, сняты десятки фильмов, она породила массу подражателей и оказала влияние таких художников и артистов, как Энди Уорхол и Мадонна.
Марлен Дитрих, настоящее имя которой Мария Магдалена, стала легендой при жизни, впервые создав в кино образ прекрасной женщины, одновременно порочной и невинной, вызывающе сексуальной и неприступной. Жестковатое контральто "голубого ангела" с выразительным тембром стало одним из самых запоминающихся голосов прошлого века. Образ актрисы сильно повлиял как на моду, так и в целом на женское сознание. Ее неповторимая элегантность сделала Дитрих одной из самых стильных женщин ХХ столетия.
Кинокарьера Грейс Келли длилась всего четыре года. За это время она успела сняться в трех фильмах Альфреда Хичкока, получить два "Золотых глобуса" и "Оскар" за лучшую женскую роль, а также обрести титул самой кассовой актрисы своего времени. В 1956 году Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, после чего оставила работу в кино. Княгиня погибла в автокатастрофе в 1982 году, оставив принцу троих детей. Он до самой смерти оставался вдовцом и был похоронен рядом с Грейс в семейном склепе Гримальди в 2005 году.
Твигги - это первая супермодель в истории мировых подиумов. Подражая британке, миллионы девушек по всему миру худели до измождения (при росте 166 см Твигги весила всего 40 килограммов), копировали макияж и короткую стрижку большеглазой модели. Она стала визитной карточкой 60-х годов и иконой британской субкультуры модов.
"Королева поп-музыки" Мадонна Луиза Чикконе записала свою первую песню в 1982 году и с тех пор остается на вершине Олимпа мирового шоу-бизнеса. Она стала первой певицей, полностью контролирующей свой репертуар и образ на сцене. Это была революция в индустрии, открывшая двери множеству исполнителей. Ее образ стал источником вдохновения для таких музыкантов, как Destiny's Child, Бритни Спирс, Пинк, Леди Гага, Кэти Перри, Майли Сайрус и Адель. Ее творчество дало толчок новому витку развития поп-культуры, она оказала влияние не только на музыку, но и на моду, постмодернистское искусство и феминизм.
Британская супермодель Кейт Мосс уничтожила монополию совершенных моделей-богинь начала 90-х. Кейт, рост которой всего 168 см, была больше похожа на голодного подростка с неидеальными чертами лица, чем на одну из топ-моделей. Ее внешность идеально вписалась в моду на андрогинность конца 90-х, что позволило ей стать лицом бренда Calvin Klein, создававшего модели унисекс.
Рекордсменка по числу фотографий на обложках модных журналов Клаудиа Шиффер входит в число "изначальных супермоделей" - див подиума, которые больше чем звезды Голливуда, по меткому выражению Карла Лагерфельда, стали выражением подлинного гламура в 90-е годы прошлого века. Все тот же Лагерфельд однажды назвал Шиффер "хорошо отлаженной немецкой машиной", имея в виду ее умение зарабатывать деньги. Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью мира, зарабатывая в день около 50 тысяч долларов.
Карьера актрисы и фотомодели Памелы Андерсон началась с обложки журнала Playboy, но звездным часом стало ее участие в съемках сериала "Спасатели Малибу". Роль роскошной блондинки в красном купальнике сделала Памелу одним из главных секс-символов 90-х годов. "Спасатели" были самым популярным шоу на американском телевидении. В настоящий момент актриса активно занимается благотворительностью. Она борется за права животных и помогает людям, пострадавшим от природных катаклизмов.
Российскую супермодель Наталью Водянову принято называть "нижегородской золушкой". Она начала работать в 11 лет, помогая матери торговать овощами и фруктами на местном рынке, но уже в 18 ей предлагали контракты в Париже. Она побывала на обложках всех ведущих журналов мод, представляла на подиуме коллекции самых именитых кутюрье. Сейчас модель активно занимается благотворительностью, помогая детям с особенностями развития.
Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид сделала головокружительную карьеру в мире большой моды. Редкий показ новых коллекций ведущих кутюрье обходится без ее прохода по подиуму. В 2016 году Британский совет моды назвал Джиджи главной моделью мира. Она снималась для календаря Pirelli, является лицом нескольких линий бренда Tom Ford и "ангелом" Victoria’s Secret.
Стефани Джоаанн Анджелина Джерманотта, так на самом деле зовут исполнительницу, выступающую под псевдонимом Lady Gaga. Ее карьера началась с участия в бурлеск-шоу с трансвеститами и танцовщицами в клубах Нижнего Ист-Сайда. Под влиянием таких музыкантов, как Дэвид Боуи, Майкл Джексон, Мадонна и Queen, смело экспериментируя с образами и нарядами, Леди Гага создала свой собственный яркий, эпатажный стиль. Певица является сторонницей философии индийского духовного лидера Ошо. Ей близки его идеи о творчестве как "величайшей форме восстания в жизни".
Шарлиз Терон - удивительный пример роскошной блондинки, которая завоевала Оскар, буквально отказавшись от своей красоты. Для съемок в фильме "Монстр" она набрала 14 килограммов и изуродовала лицо гримом, под которым стала совершенно неузнаваемой. Зато результат того стоил. Нельсон Мандела лично поздравил актрису, когда она привезла приз киноакадемии на родину в ЮАР. По удивительному стечению обстоятельств, еще для одного культового фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", Шарлиз пришлось побриться наголо и отказаться от левой руки.
Мировая известность пришла к Шэрон Стоун по меркам нынешнего Голливуда невероятно поздно. Ей было 34, когда на экраны вышел легендарный фильм Пола Верховена "Основной инстинкт". Роль умной и чрезвычайно опасной блондинки сделала Стоун одним из главных секс-символом 90-х годов, а сцена допроса стала классикой Голливуда.
Дженнифер Лоуренс буквально ворвалась в мир большого Голливуда, за пару лет завоевав награды, к которым многие идут десятилетиями. На ее счету "Оскар", "Золотой глобус", "Сатурн", призы Британской киноакадемии и Гильдии киноактеров США. Прорывом для карьеры молодой актрисы стала трилогия "Голодные игры", в которой девушка предстала в роли борца за свободу и права угнетенных. Кассовые сборы в мире трех частей саги о Сойке-пересмешнице составили почти три миллиарда долларов.
"Секс-символ для интеллектуалов" - такое прозвище получила начинающая актриса Ума Турман после съемок в фильме "Генри и Джун", где она сыграла жену писателя Генри Миллера. Сексуальность Умы сразила и Квентина Тарантино, который, по легенде, дал ей роль в культовом "Криминальном чтиве", как только увидел ее ступни. Благодаря "Чтиву" Ума получила номинацию на "Оскар" и окончательно закрепилась в статусе звезды, а сам фильм стал настоящей вехой в американском кинематографе, давшей толчок развитию независимого кино. Тарантино подарил Уме и еще одну яркую роль - Беатрикс из фильма "Убить Билла", которая, вооружившись катаной, мстит тем, кто отнял у нее надежду на новую жизнь.
Марию Шарапову часто называют королевой большого тенниса. Бывшая первая ракетка мира является одной из десяти женщин в истории, обладающих так называемым "карьерным шлемом": она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы. После годичной дисквалификации спортсменка вернулась в большой спорт и продолжает выступать на международных соревнованиях.
Женщина-богиня Рената Литвинова для многих является иконой стиля. Она создала образ, который включает в себя не только макияж и одежду, но также особую манеру поведения и мимику, свойственную только ей. Однако не стоит забывать, что за артистическим образом роковой блондинки скрывается по-настоящему талантливый режиссер и сценарист.
Создательница мира Гарри Поттера, британская писательница Джоан Роулинг за пять лет прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионерши. В мире продано более 400 миллионов экземпляров ее книг. В 2017 году Роулинг возглавила рейтинг европейских знаменитостей с самым большим доходом за последний год - ее заработок составил 95 млн долларов. В фан-клуб писательницы входят сотни миллионов детей, подростков и даже взрослых людей, каждый из которых все еще ждет свою Буклю.
Скарлетт Йоханссон чрезвычайно везет на работу с прославленными режиссерами. Ее первым крупным успехом стал оскароносный фильм Софии Копполы "Трудности перевода", через год - "Матч Поинт" Вудди Аллена, и после этого Йоханссон было уже не остановить. Она с легкостью меняет амплуа неуверенной в себе блондинки на роковую красотку, может сыграть Черную вдову, киборга или компьютерную программу.
С легкой руки, а точнее прекрасного лица британки Кары Делевинь мода на темные соболиные брови перекочевала с мировых подиумов в повседневную жизнь. Пик популярности модели пришелся на 2012 год, ее называли "звездным лицом сезона", она участвовала в показах таких домов моды, как Oscar de la Renta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney и Chanel. Тогда же Кару признали моделью года. Теперь Делевинь сосредоточилась на актерской карьере.
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