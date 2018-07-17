Евкуров навестил Этуша в больнице

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров навестил народного артиста СССР Владимира Этуша, который находится в одной из московских больниц, об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook жена артиста Елена Этуш.

Ранее директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал РИА Новости, что Этуш с женой находились на отдыхе в Италии, но решили вернуться после того, как актер почувствовал себя неважно. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

"У нас гости! Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров приехал навестить национального героя. Настоящий мужчина и джигит! Спасибо!!!" — написала Этуш, сопроводив пост фотографией.