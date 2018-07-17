Известные российские музыканты выступят перед вологжанами

ВОЛОГДА, 17 июл — РИА Новости, Виктория Смирнова. Фестиваль "Музыкальная экспедиция", участие в котором примут известные российские музыканты и исполнители классической музыки, во второй раз — с 25 июля по 3 августа — проедет по городам и селам Вологодчины, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Олег Васильев.

Он напомнил, что проект зародился четыре года назад во Владимирской области по инициативе известного российского виолончелиста, заслуженного артиста России Бориса Андрианова как своеобразное путешествие по интереснейшим местам Владимирской земли, как неделя высокой музыки на нескольких специально возведенных концертных площадках.

В 2015 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге, а в июле прошлого года проект достиг Вологодской области.

"Тогда мы и договорились с Борисом Андриановым о продолжении сотрудничества", — сказал замгубернатора.

"Известные музыкальные коллективы и солисты, при поддержке правительства Вологодской области и министерства культуры РФ выступят в семи муниципальных образованиях нашего региона", — сообщил Васильев.

Маршрут "Музыкальной экспедиции — 2018" в Вологодской области связан с памятниками истории и архитектуры, составляющими гордость региона.

По его словам, Маршрут "Музыкальной экспедиции — 2018" в Вологодской области связан с памятниками истории и архитектуры, составляющими гордость региона.

"Концерты именитых музыкантов состоятся в Вологде, Кириллове, Тотьме, Никольске, Великом Устюге — 29 июля. 1 августа музыканты выступят в усадьбе Хвалевское, расположенной в селе Борисово-Судское Бабаевского района. Завершить фестивальный проект планируется 3 августа в Череповце. Большинство концертов будет бесплатным для публики, — сказал замгубернатора, отметив при этом, что необычность фестивального проекта заключается в том, что концерты проходят на открытом воздухе на импровизированных концертных площадках, позволяющих охватить и приобщить к искусству как можно больше людей.