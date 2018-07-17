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Культура

Поэт и путешественник: в Москве отметят юбилей Владимира Маяковского

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© РИА Новости
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Музеи Москвы подготовились к 125-летнему юбилею поэта-футуриста Владимира Маяковского, который отмечается в нынешнем году: москвичам и гостям столицы расскажут о его художественном и поэтическом творчестве, путешествиях и взаимоотношениях с поклонниками, познакомят с привычными маршрутами поэта и раскроют самое сокровенное — тайну рождения его дочери.

Талантлив во всем

Владимир Маяковский. Архивное фото
© РИА Новости
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Внук Маяковского Роджер Томпсон планирует приехать в Москву на юбилей поэта
Здание Государственного музея Маяковского в Лубянском проезде в юбилейный год все еще закрыто на масштабную реконструкцию, но сам музей активно проводит выставки на партнерских площадках. Накануне знаменательной даты в галерее "Беляево" откроется экспозиция "Живопись словами/Между текстом и образом", посвященная живописным опытам талантливого поэта. Он начал рисовать еще в юности: в годы войн и революций создавал плакаты, в послевоенное время рекламные листы, этикетки.

Гости выставочного пространства увидят уникальные рисунки "Жирафьей серии", плакаты "Окна РОСТА", а также живописные и графические работы представителей русского авангарда, архивные фотографии, малотиражные иллюстрированные поэтические сборники.

"Здесь рассматриваются не только проявления личности одновременно как художника и литератора, но и сама драматургия взаимоотношений слова и образа. Зритель может наглядно наблюдать и переживать феномен визуализации текста и вместе с тем процессы наделения этого текста художественным образом", — рассказали в музее.

Продолжить изучение живописных работ Маяковского можно на выставке "Маяковский-Родченко. Реклам-Конструктор" в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Посетителям предлагают ознакомиться с рекламными плакатами, промышленной графикой, фотографиями, принтами на тканях и многим другим, что создали вместе Владимир Маяковский и Александр Родченко. Документы, рукописи, записные книжки, переписку выставляют в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) на экспозиции о близком окружении поэта "Люди с прыгающей походкой".

«Герои и жертвы революции»
© Princeton University Digital LibertyСтали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.Рабочий. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.
© Princeton University Digital LibertyЕсли красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.Красноармеец. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
© Princeton University Digital LibertyЭх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.Батрак. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.
© Princeton University Digital LibertyПотрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.Матрос. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Потрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.
© Princeton University Digital LibertyДовольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!Швея. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
© Princeton University Digital LibertyДовольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!Прачка. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
© Princeton University Digital LibertyЕсли белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.Автомобилист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
© Princeton University Digital LibertyЭто я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.Телеграфист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Это я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.
© Princeton University Digital LibertyНи сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.Железнодорожник. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Ни сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.
© Princeton University Digital LibertyРезвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.Заводчик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Резвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
© Princeton University Digital LibertyВсе буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.Банкир. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Все буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
© Princeton University Digital LibertyУ кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.Помещик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
У кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
© Princeton University Digital LibertyБочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.Кулак. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Бочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
© Princeton University Digital LibertyРасстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.Барыня. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Расстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
© Princeton University Digital LibertyРазвевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.Поп. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Развевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
© Princeton University Digital LibertyСидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.Бюрократ. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Сидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.
© Princeton University Digital LibertyИ честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.Генерал. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
И честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
© Princeton University Digital LibertyЭх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.Купец. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.
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Маяковский вокруг света

Владимир Маяковский. Архивное фото
© РИА Новости
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В Москве откроют мемориальную квартиру семьи Маяковского
Юбилейный год станет прекрасной возможностью узнать о непродолжительной, но яркой жизни Маяковского, его творчестве, его друзьях и возлюбленных. Обширную программу к юбилею поэта готовит Государственный литературный музей. Так, гостям Музея Серебряного века на Проспекте мира расскажут о взаимосвязи двух авторов — футуриста Владимира Маяковского и символиста Валерия Брюсова. Именно Брюсов был одним из немногих, кто откликнулся на выход сборника "Пощечина общественному вкусу" без негатива, а позднее отмечал художественную ценность произведений молодого коллеги. На экспозиции, которая продлится до 10 октября, представлены архивные фотографии, афиши совместных выступлений.

В другом филиале Гослитмузея — Доме Остроухова в Трубниках будет организована выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас" – посетителям предложат отправиться в странствие по земному шару вместе с поэтом, который был известным путешественником. Он многократно бывал в Париже, Берлине и Америке, сохраняя впечатления о поездках в своих стихотворениях, очерках, статьях и докладах.

Взглянуть на мир глазами поэта помогут редкие письма Маяковского, фотографии и открытки, которые он привозил из разных стран. "Выставка будет представлять собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и художественных произведений, переписки и документов", — отмечается в сообщении на сайте музея. Экспозиция откроется 24 июля и продлится до 10 октября.

В галерее "На Шаболовке" с конца апреля идет документальная выставка, посвященная общению Владимира Маяковского с поклонниками и теми, кто его нещадно критиковал — посетителями его публичных выступлений, читателями его стихов и авторами огромного числа записок с вопросами, просьбами, насмешками и пылкими признаниями. Такие записки Маяковский собирал и тщательно хранил всю жизнь. Поэт планировал написать книгу "Универсальный ответ записочникам", но не успел. Но осталась его коллекция — около 20 тысяч коротких сообщений. Избранные можно прочитать на выставке, организованной как диалог их авторов и поэта; она продлится до 12 августа.

По следам поэта

Режиссер Юрий Грымов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Грымов планирует снять фильм о всех женщинах Маяковского
Владимир Маяковский родился в Грузии, но главные творческие годы провел в Москве, куда переехал в 1906 году. Москвичи и гости столицы могут пройти по следам поэта, присоединившись к пешеходной экскурсии "Маяковский о времени и о себе". Привычный маршрут Маяковского пролегал по району от Чистых прудов до Лубянки — в 1919 году он получил комнату в коммунальной квартире в Лубянском проезде, которую ласково называл "комнатенка-лодочка". В гости к поэту заглядывали писатель Виктор Шкловский, режиссеры Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, художник Александр Родченко и многие другие выдающиеся деятели того времени.

Участникам экскурсии расскажут, как окружающее пространство вписалось в некоторые поэмы Маяковского, где он любил гулять и как выглядела Москва при его жизни.

Несколько экскурсий пройдут в рамках выставки "Владимир Маяковский. Там и у нас" и экспозиции "Люди с прыгающей походкой", расположенной в РГАЛИ: здесь гостям расскажут о поэте и его окружении — Николае Асееве, Сергее Боброве, Давиде Бурлюке, Василии Каменском, Алексее Крученых, Михаиле Матюшине, Игоре Терентьеве и Викторе Шкловском.

В юности Маяковский с матерью и двумя сестрами некоторое время проживал в квартире на Красной Пресне, которая сейчас входит в состав Государственного музея В. В. Маяковского и работает как выставочное пространство. С 2017 года там размещается культурно-образовательный проект "Дочка", посвященный Патриции Томпсон — дочери поэта, которая родилась в Америке. Наличие дочери Маяковский тщательно скрывал, чтобы не навлечь на нее и ее мать, переводчицу Элли Джонс, проблемы с советской властью.

"Выставка разделена на две части: первая освещает факты о поездке Владимира Маяковского в Нью-Йорк в 1925 году и знакомстве с Элли Джонс – матерью Патриции. Вторая рассказывает малоизвестные подробности жизни Элли и ее дочери, знакомит зрителя с историей Зибертов (семьей Элли, урожденной Еленой Петровной Зиберт)", — говорится в сообщении на сайте музея.

© CFA / Alexander RodchenkoВладимир Маяковский
© CFA / Alexander Rodchenko
Владимир Маяковский
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