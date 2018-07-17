Поэт и путешественник: в Москве отметят юбилей Владимира Маяковского

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Музеи Москвы подготовились к 125-летнему юбилею поэта-футуриста Владимира Маяковского, который отмечается в нынешнем году: москвичам и гостям столицы расскажут о его художественном и поэтическом творчестве, путешествиях и взаимоотношениях с поклонниками, познакомят с привычными маршрутами поэта и раскроют самое сокровенное — тайну рождения его дочери.
Талантлив во всем
Гости выставочного пространства увидят уникальные рисунки "Жирафьей серии", плакаты "Окна РОСТА", а также живописные и графические работы представителей русского авангарда, архивные фотографии, малотиражные иллюстрированные поэтические сборники.
"Здесь рассматриваются не только проявления личности одновременно как художника и литератора, но и сама драматургия взаимоотношений слова и образа. Зритель может наглядно наблюдать и переживать феномен визуализации текста и вместе с тем процессы наделения этого текста художественным образом", — рассказали в музее.
Продолжить изучение живописных работ Маяковского можно на выставке "Маяковский-Родченко. Реклам-Конструктор" в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Посетителям предлагают ознакомиться с рекламными плакатами, промышленной графикой, фотографиями, принтами на тканях и многим другим, что создали вместе Владимир Маяковский и Александр Родченко. Документы, рукописи, записные книжки, переписку выставляют в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) на экспозиции о близком окружении поэта "Люди с прыгающей походкой".
Отчего?
Спроси рабочего.
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
батрака.
день и ночь буржуев брея.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
восставшим товарищам слал депеши.
коли забудем железнодорожника мы.
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
Упокой, господи, душу бюрократову.
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.
Маяковский вокруг света
В другом филиале Гослитмузея — Доме Остроухова в Трубниках будет организована выставка "Владимир Маяковский. Там и у нас" – посетителям предложат отправиться в странствие по земному шару вместе с поэтом, который был известным путешественником. Он многократно бывал в Париже, Берлине и Америке, сохраняя впечатления о поездках в своих стихотворениях, очерках, статьях и докладах.
Взглянуть на мир глазами поэта помогут редкие письма Маяковского, фотографии и открытки, которые он привозил из разных стран. "Выставка будет представлять собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и художественных произведений, переписки и документов", — отмечается в сообщении на сайте музея. Экспозиция откроется 24 июля и продлится до 10 октября.
В галерее "На Шаболовке" с конца апреля идет документальная выставка, посвященная общению Владимира Маяковского с поклонниками и теми, кто его нещадно критиковал — посетителями его публичных выступлений, читателями его стихов и авторами огромного числа записок с вопросами, просьбами, насмешками и пылкими признаниями. Такие записки Маяковский собирал и тщательно хранил всю жизнь. Поэт планировал написать книгу "Универсальный ответ записочникам", но не успел. Но осталась его коллекция — около 20 тысяч коротких сообщений. Избранные можно прочитать на выставке, организованной как диалог их авторов и поэта; она продлится до 12 августа.
По следам поэта
Участникам экскурсии расскажут, как окружающее пространство вписалось в некоторые поэмы Маяковского, где он любил гулять и как выглядела Москва при его жизни.
Несколько экскурсий пройдут в рамках выставки "Владимир Маяковский. Там и у нас" и экспозиции "Люди с прыгающей походкой", расположенной в РГАЛИ: здесь гостям расскажут о поэте и его окружении — Николае Асееве, Сергее Боброве, Давиде Бурлюке, Василии Каменском, Алексее Крученых, Михаиле Матюшине, Игоре Терентьеве и Викторе Шкловском.
В юности Маяковский с матерью и двумя сестрами некоторое время проживал в квартире на Красной Пресне, которая сейчас входит в состав Государственного музея В. В. Маяковского и работает как выставочное пространство. С 2017 года там размещается культурно-образовательный проект "Дочка", посвященный Патриции Томпсон — дочери поэта, которая родилась в Америке. Наличие дочери Маяковский тщательно скрывал, чтобы не навлечь на нее и ее мать, переводчицу Элли Джонс, проблемы с советской властью.
"Выставка разделена на две части: первая освещает факты о поездке Владимира Маяковского в Нью-Йорк в 1925 году и знакомстве с Элли Джонс – матерью Патриции. Вторая рассказывает малоизвестные подробности жизни Элли и ее дочери, знакомит зрителя с историей Зибертов (семьей Элли, урожденной Еленой Петровной Зиберт)", — говорится в сообщении на сайте музея.