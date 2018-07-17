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Культура

Выставка в лондонском музее ознаменует столетие расстрела Романовых

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© Фото : Public DomainРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. Архивное фотоРоссийский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей. Архивное фото
© Фото : Public Domain

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. Личные дневники членов семьи последнего русского царя Николая II, редкие фотографии, а также найденные на месте расстрела царской семьи личные вещи Романовых будут представлены на открывающейся в сентябре выставке в лондонском музее науки.

Яма Алапаевской шахты, куда были сброшены члены и родственники царской семьи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Как сообщил музей в день, когда исполняется ровно 100 лет с момента трагической гибели последнего русского царя и его близких, кураторы выставки ставили целью показать, какую роль играли наука и медицина в жизни российского императора и его родных и после их смерти – в расследовании ее обстоятельств.

"На фоне периода 1900-1918 годов, периода социальных потрясений и войны выставка "Последний царь: кровь и революция" расскажет о значительном влиянии медицины на частную жизнь царской семьи в это время, а также о прогрессе в медицине и судмедэкспертизе, которые спустя 70 дет изменили ход расследования ее исчезновения", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении музея.

"Впервые фотоальбомы, сделанные английским учителем для императорской семьи и входящие сейчас в коллекцию музея науки, будут выставлены на всеобщее обозрение и дадут невероятную возможность заглянуть в повседневную жизнь семьи", — отмечает музей.

Расскажет выставка и о попытках лечить гемофилию, от которой страдал наследник престола царевич Алексей, о проблемах со здоровьем царицы и о курсе медицинской подготовки дочерей Николая II и Александры Федоровны.

"Выставка расскажет о том, что царская семья парадоксальным образом доверяла и новейшим медицинским открытиям своего времени, и народным, и духовным медицинским практикам. Стремление семьи сохранить в тайне болезнь Алексея, равно как и нестандартный подход к борьбе с ней, подтолкнули семью на принятие неоднозначных мер, которые в конечном итоге способствовали падению 300-летней династии", — отмечается в сообщении.

Вещдоки

Бюст императору Николаю II. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Большой раздел выставки будет посвящен гибели царской семьи и последующему расследованию.

"Посетители смогут изучить вещественные доказательства с места расправы, от зубных протезов придворного врача и бриллиантовой сережки царицы до изрешеченной пулями иконы, и погрузиться в невероятное современное судебное расследование, связывающее воедино события той ночи", — отмечается в сообщении.

"Выставка приурочена к 100-летию конца династии Романовых и рассказывает об одном из самых драматичных периодов русской истории, и все это сквозь особую призму науки. Наши кураторы собрали исключительную, редкую и пронзительную коллекцию для того, чтобы рассказать эту поразительную историю. Я хотел бы поблагодарить всех в Великобритании, России и Америке, кто предоставил нам экспонаты и сделал выставку возможной", — говорится в заявлении директора музея Иана Блэчфорда.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал предстоящую выставку примером позитивного сотрудничества между Великобританией и Россией. Он рассказал, что в ней будут принимать активное участие российские музеи.

Выставка "Последний царь: кровь и революция" откроется 21 сентября и продлится до 24 марта 2019 года.

Музей науки в Лондоне не первый раз проводит резонансные выставки о России. В 2015 году огромным успехом пользовались "Космонавты" — выставка, посвященная истории освоения космоса Советским Союзом и Россией.

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