Выставка в лондонском музее ознаменует столетие расстрела Романовых

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Мария Табак. Личные дневники членов семьи последнего русского царя Николая II, редкие фотографии, а также найденные на месте расстрела царской семьи личные вещи Романовых будут представлены на открывающейся в сентябре выставке в лондонском музее науки.

Как сообщил музей в день, когда исполняется ровно 100 лет с момента трагической гибели последнего русского царя и его близких, кураторы выставки ставили целью показать, какую роль играли наука и медицина в жизни российского императора и его родных и после их смерти – в расследовании ее обстоятельств.

"На фоне периода 1900-1918 годов, периода социальных потрясений и войны выставка "Последний царь: кровь и революция" расскажет о значительном влиянии медицины на частную жизнь царской семьи в это время, а также о прогрессе в медицине и судмедэкспертизе, которые спустя 70 дет изменили ход расследования ее исчезновения", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении музея.

"Впервые фотоальбомы, сделанные английским учителем для императорской семьи и входящие сейчас в коллекцию музея науки, будут выставлены на всеобщее обозрение и дадут невероятную возможность заглянуть в повседневную жизнь семьи", — отмечает музей.

Расскажет выставка и о попытках лечить гемофилию, от которой страдал наследник престола царевич Алексей, о проблемах со здоровьем царицы и о курсе медицинской подготовки дочерей Николая II и Александры Федоровны.

"Выставка расскажет о том, что царская семья парадоксальным образом доверяла и новейшим медицинским открытиям своего времени, и народным, и духовным медицинским практикам. Стремление семьи сохранить в тайне болезнь Алексея, равно как и нестандартный подход к борьбе с ней, подтолкнули семью на принятие неоднозначных мер, которые в конечном итоге способствовали падению 300-летней династии", — отмечается в сообщении.

Вещдоки

Большой раздел выставки будет посвящен гибели царской семьи и последующему расследованию.

"Посетители смогут изучить вещественные доказательства с места расправы, от зубных протезов придворного врача и бриллиантовой сережки царицы до изрешеченной пулями иконы, и погрузиться в невероятное современное судебное расследование, связывающее воедино события той ночи", — отмечается в сообщении.

"Выставка приурочена к 100-летию конца династии Романовых и рассказывает об одном из самых драматичных периодов русской истории, и все это сквозь особую призму науки. Наши кураторы собрали исключительную, редкую и пронзительную коллекцию для того, чтобы рассказать эту поразительную историю. Я хотел бы поблагодарить всех в Великобритании, России и Америке, кто предоставил нам экспонаты и сделал выставку возможной", — говорится в заявлении директора музея Иана Блэчфорда.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал предстоящую выставку примером позитивного сотрудничества между Великобританией и Россией. Он рассказал, что в ней будут принимать активное участие российские музеи.

Выставка "Последний царь: кровь и революция" откроется 21 сентября и продлится до 24 марта 2019 года.

Музей науки в Лондоне не первый раз проводит резонансные выставки о России. В 2015 году огромным успехом пользовались "Космонавты" — выставка, посвященная истории освоения космоса Советским Союзом и Россией.