Нижегородские власти хотят сделать кинофестиваль "Горький fest" ежегодным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает, что фестиваль актуального кино "Горький fest" станет ежегодным, сообщил журналистам в понедельник глава города Владимир Панов.

Фестиваль российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Мероприятие проходит в городе второй год подряд.

"В 2019 году мы попросим организаторов приехать в Нижний Новгород еще раз, и в целом нужно сделать так, чтобы "Горький fest" ежегодно проходил в нашем городе. Мы постараемся, чтобы этот фестиваль стал одним из самых главных событий в кинематографе нашей страны", — сказал Панов.

Президент фестиваля "Горький fest" Михаил Пореченков также считает, что фестиваль должен быть ежегодным, и организаторы "постепенно к этому идут".

Фестиваль откроется 20 июля в Нижегородском театре драмы имени Горького. Фильмы внеконкурсной программы любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 июля в кинотеатрах "Орленок", "Зарница", "Буревестник", "Смена" и центре культуры "Рекорд". Кроме того, все дни фестиваля на Нижне-Волжской набережной будет работать открытый летний кинотеатр на 800 посадочных мест.

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