Путин поздравил художника Андрияку с юбилеем

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с юбилеем ректору Академии акварели и изящных искусств Сергею Андрияке отметил его профессионализм и вклад в преподавательскую деятельность, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы посвятили свою жизнь искусству, прошли хорошую профессиональную школу, в полной мере реализовали свой многогранный потенциал. Ваши работы, созданные за годы неустанного творческого поиска, всегда интересны, самобытны и неординарны. И конечно, особо отмечу плодотворную просветительскую, преподавательскую, наставническую деятельность, которой Вы неизменно уделяете большое внимание", — говорится в тексте послания.

Также Путин пожелал художнику здоровья, вдохновения и успехов.