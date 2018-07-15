ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Украинско-немецкий фильм "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука стал победителем 15-го ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" в номинации "Международное игровое кино", сообщает официальный сайт фестиваля.

Церемония награждения победителей состоялась в субботу вечером в концертном зале имени Хачатуряна.

"Золотой абрикос" в номинации "Игровое кино" вручен картине "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука (Украина/Германия). "Серебряный абрикос" получила лента "Фортуна" Жерминаля Ро", — говорится в сообщении.

Победителем в номинации "Международное документальное кино" стал фильм турецко-американского режиссера Шеваун Мизрахи "Далекое созвездие" совместного производства США, Турции и Нидерландов. "Серебряный абрикос" в той же номинации достался испанке Айнаре Вера за картину "До завтра".

Награду Армянской национальной киноакадемии за лучший фильм в номинации "Армянская панорама" получила армяно-иранская лента "Ева" Анаит Абад, а приз жюри Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) — фильм грузинского режиссера Мариам Хачвани "Деде". Почетная премия "Золотого абрикоса" вручена знаменитой оперной певице Асмик Папян.

Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы проведения фестиваля Ереван посетили всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur. Почетным гостем фестиваля в нынешнем году стал американский режиссер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски. В Ереване будут показаны три его картины: "Фонтан", "Черный лебедь" и "Мама".

В этом году для участия в фестивале поступили свыше 600 заявок из 83 стран. В конкурсные и внеконкурсные программы включены 110 фильмов. Известный российский композитор, режиссер и продюсер Стас Намин привез на фестиваль свои документальные фильмы "Реальная Куба" и "Древние храмы Армении".