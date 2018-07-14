Названы пятьдесят лучших комедий XXI века

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кинокритики американского журнала Rolling Stone составили рейтинг 50 лучших комедий XXI века. Полный список опубликован на сайте издания.

Возглавил рейтинг фильм 2000 года "Победители шоу". Картина рассказывает о престижной выставке собак, на которой владельцы питомцев прибегают к различным ухищрениям ради победы. Они уделяют животным так много времени, что забывают обо всем вокруг.

Вторую строчку заняла кинолента "Петля" о современной британо-американской политике, которая вышла в прокат в 2009 году. Замкнула тройку лидеров комедия 2011 года "Девичник в Вегасе".

В первую десятку рейтинга также попали картины "Сводные братья" (2008), "Идиократия" (2006), "Любовь, сбивающая с ног" (2002), "Тони Эрдманн" (2016), "Зомби по имени Шон" (2004), "Сорокалетний девственник" (2005) и "Жизнь за кадром" (2000).