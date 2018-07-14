"Шведский Тарковский": как смотреть фильмы Ингмара Бергмана

МОСКВА, 14 июля — РИА Новости, Анна Михайлова. Сегодня мировой кинематограф отмечает столетие шведского режиссера Ингмара Бергмана. Общепризнанный классик, он до сих пор считается одним из самых сложных для обычного зрителя.

РИА Новости рассказывает, как смотреть его фильмы, даже если вы не знаток авторского кино.

Семья

К Бергману нелегко подступиться. Он пугает своей парадоксальностью и как будто специально не хочет быть понятым массовым зрителем. В России его часто сравнивают с Андреем Тарковским. Кстати, оба режиссера отзывались друг о друге с восхищением и несколько раз договаривались о встрече, но она так и не состоялась.

Пять десятков кинолент и более сотни спектаклей. В отличие от Тарковского, снявшего всего семь картин, Бергман был очень плодовитым.

Его фильмы кардинально отличались по сюжету, жанру, времени действия, но их объединяла тема, а точнее — сфера интересов режиссера.

Бергман занимался не просто исследованием человеческой индивидуальности в различных ее проявлениях. Его волновал конкретный аспект — освобождение личности от социальных, психологических, семейных связей.

© AFP 2018 / Scanpix Sweden/Collsioo Eriksson Ингмар и Ингрид Бергман в окружении детей и друзей. 1978 год © AFP 2018 / Scanpix Sweden/Collsioo Eriksson Ингмар и Ингрид Бергман в окружении детей и друзей. 1978 год

Последнее особенно актуально для режиссера, который был женат пять раз и вырастил девять детей. Проблема брака так или иначе разбирается почти во всех его фильмах. Но, даже рассказывая о любви, как в "Лете с Моникой" или "Страсти", Бергман на самом деле говорит именно о свободе. Пожалуй, главный его фильм на эту тему — "Сцены из супружеской жизни".

Довольно длинная картина — больше трех часов — построена на будничных взаимоотношениях мужчины и женщины. Одновременно ироничная и драматичная, лента не оставляет равнодушными даже тех, кто в отличие от Бергмана не пережил ничего подобного лично.

В итоге фильм можно рассматривать не только как эталон актерской игры, режиссерского гения и операторской работы, но и как наглядное пособие по гендерной психологии.

Свобода

Часто первая реакция на фильмы Бергмана: суровые и мрачные. Или, как сейчас принято говорить, депрессивные. Однако он снимал и комедии — "Улыбка летней ночи", "Уроки любви". Да и в его драмах хватает моментов, которые вызовут у зрителя пусть горькую, но улыбку.

С драматургической точки зрения ленты Бергмана можно рассматривать как спектакли.

Композицию и "каркас" картин режиссер строил, как и свои театральные постановки. Актерские работы всегда на грани фантастики, а это, как известно, в большой степени заслуга режиссера.

© Cinematograph AB (1973) Кадр из фильма "Сцены из супружеской жизни" © Cinematograph AB (1973) Кадр из фильма "Сцены из супружеской жизни"

Главный же визуальный инструмент Бергмана — чисто кинематографический: крупный план, завораживающее и выразительное человеческое лицо. Не зря считающийся лучшим фильм Бергмана "Персона" показывает, как две героини необъяснимым образом становятся одним целым. Эта картина была любимой у самого режиссера, но зрителю начинать с нее не рекомендуется.

В качестве пробного камня можно взять фильм, который принес режиссеру мировую славу, но был им горячо нелюбим, — "Осенняя соната". Еще одна семейная драма об отношениях и личной несвободе — квинтэссенция "бергманости" в исполнении его полной тезки, голливудской звезды Ингрид Бергман и его музы Лив Ульман.

© AP Photo Ингрид Фон Розен (Бергман) и Ингмар Бергман. 1988 год © AP Photo Ингрид Фон Розен (Бергман) и Ингмар Бергман. 1988 год

Смерть

Фильмы Бергмана похожи на сны. Сам он говорил, что по умению снимать сны можно определять талант режиссера. Отсюда, вероятно, и его любовь к произведениям Тарковского. Немалую роль в этой сновидческой эстетике играет северная природа — марсианские просторы острова Форё в "Персоне" или холодная Норвегия в "Осенней сонате".

Обратная сторона сна в фильмах Бергмана — смерть. Ей посвящены такие картины, как "Земляничная поляна", "Девичий источник", "Шепоты и крики".

Но, пожалуй, самой фундаментальной и символичной стала "Седьмая печать". Фильм вдохновлен фреской "Смерть, играющая в шахматы" шведского художника XV века Альбертуса Пиктора.

© Svensk Filmindustri (SF) AB (1957) Кадр из фильма "Седьмая печать" © Svensk Filmindustri (SF) AB (1957) Кадр из фильма "Седьмая печать"

Сюжет о средневековом рыцаре-крестоносце, который играет в шахматы со Смертью, положил начало многолетнему сотрудничеству Бергмана с актером Максом фон Сюдовым.

Образ Смерти, созданный другим выдающимся шведом, Бенгтом Экеротом, теперь хрестоматийный. Мрачная философская притча о бегстве от судьбы и ее принятии — ключевая для Бергмана.

Особого внимания заслуживает финальный эпизод. Бергман рассказывал, как после съемок, когда актеры уже отправились на студию, а аппаратуру упаковали, он вдруг увидел потрясающую грозовую тучу. Оператор Гуннар Фишер срочно схватил камеру и за неимением актеров на площадке с одного дубля снял пляшущих техников и случайных туристов. Сегодня эта двухминутная сцена, родившаяся из чистой импровизации, входит в число самых известных в мировом кино.

© Svensk Filmindustri (SF) AB (1957) Кадр из фильма "Седьмая печать" © Svensk Filmindustri (SF) AB (1957) Кадр из фильма "Седьмая печать"

Вера

В "Седьмой печати" Бергман затрагивает еще одну важную для него тему — религию. Сын пастора, воспитанный в строгости (допускались и телесные наказания), не мог обойти вниманием вопрос веры. Своими размышлениями об этом он наиболее полно поделился в картине "Фанни и Александр".

Почти святочная притча про брата и сестру, чья мать после смерти отца выходит замуж за пастора с садистскими наклонностями, принесла Бергману четыре "Оскара" и премию "Сезар".

Как театральная пьеса, картина состоит из пролога, пяти частей и эпилога.

© Cinematograph AB (1982) Кадр из фильма "Фанни и Александр" © Cinematograph AB (1982) Кадр из фильма "Фанни и Александр"

Режиссер говорил, что фильм во многом основан на личных воспоминаниях. Эта картина — прощание Бергмана с большим кинематографом. Потом он выполнил лишь несколько работ для телевидения. Возможно, именно с этой ленты лучше всего начать знакомство с этим удивительным и сложным художником.