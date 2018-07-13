Внук Маяковского Роджер Томпсон планирует приехать в Москву на юбилей поэта

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Внук Владимира Маяковского Роджер Томпсон планирует прилететь из Нью-Йорка на юбилей поэта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного музея В.В. Маяковского.
"Одним из важных событий юбилейного года Владимира Маяковского станет приезд из Нью-Йорка его потомка — внука Роджера Томпсона. В программу визита входят посещения захоронения поэта на Новодевичьем кладбище, площадки Государственного музея В.В. Маяковского — "Квартира на Большой Пресне", где в настоящее время проходит выставка "Дочка", посвященная матери Роджера — Патриции Томпсон. Именно он выполнил ее волю и способствовал передаче московскому музею семейного архива и мемориальных предметов", — рассказали в пресс-службе.
Роджер Томпсон — сын Патриции Томпсон, дочери поэта, которая родилась в Америке и которую Маяковский тщательно скрывал, чтобы не навлечь на нее и ее мать, переводчицу Элли Джонс, проблемы с советской властью. Поэт видел свою дочь лишь однажды, в 1928 году. Предварительно визит Томпсона запланирован на 21-22 июля.